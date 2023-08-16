بخصائص مضادة للسرطان.. دراسة تحدد "الغذاء الأكثر صحية في العالم"!

صنفت دراسة جديدة نوعا من الخضروات الخضراء على أنه "أكثر الأغذية صحية في العالم"، مع خصائص مضادة للسرطان.

ووصفت دراسة نشرت في مجلة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، Preventing Chronic Disease، الجرجير كواحد من أصح الخضروات التي يمكنك تناولها.

وصنّف فريق من جامعة ويليام باترسون في نيوجيرسي، هذا النبات كواحد من 41 نوعا من الأطعمة "القوية".

واستندت النتائج إلى مدى كثافة العناصر الغذائية في كل طعام، بالإضافة إلى قدرتها على الحماية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

الفوائد الصحية للجرجير

أوضحت أخصائية التغذية المسجلة في MyFitnessPal، ستيفاني نيلسون الآتي: "الجرجير غني بفيتامين K وفيتامين C وفيتامين A. وهو جزء من عائلة الخضروات الصليبية، إلى جانب البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل. وتحتوي الخضراوات الصليبية على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على منع تلف الخلايا التي قد تسبب السرطان وأمراض أخرى".

وأضافت زميلتها أخصائية التغذية جوانا غريغ: "مع خصائص مضادات الأكسدة القوية، تتراوح الفوائد الصحية للجرجير من تقليل الإجهاد المؤكسد إلى تقليل تلف الأنسجة المرتبط بتطور بعض أنواع السرطان. ويمكن إضافة هذه الخضار إلى أي سلطة أو سندويش أو عصير من أجل تعزيز الصحة بشكل فعال".

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وأيدت ذلك الدكتورة آمي لي، رئيسة قسم التغذية في Nucific. وكما ورد في موقع "ياهو"، قالت: "للجرجير الكثير من الفوائد الصحية. إنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبوتاسيوم، أكثر من الخس النموذجي".

ماذا يقول البحث؟

ركزت الدراسات العلمية المختلفة على الفوائد الصحية للجرجير.

ووجدت إحدى الأوراق البحثية، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2007، أن تناول الجرجير يوميا يعين على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وكجزء من تجربة، تناول 60 بالغا 85 غراما من الجرجير الخام يوميا لمدة ثمانية أسابيع.

وتبين أن هذا الأمر ساهم في تقليل الضرر الذي يلحق بالحمض النووي في جميع المشاركين - ولكن أكثر من ذلك بين المدخنين.

وخلصت الدراسة إلى أن "النتائج تدعم النظرية القائلة بأن استهلاك الجرجير يمكن ربطه بتقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال تقليل الضرر الذي يلحق بالحمض النووي وإمكانية تعديل حالة مضادات الأكسدة عن طريق زيادة تركيزات الكاروتين".

المصدر: إكسبريس