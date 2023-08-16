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مواد غذائية يجب إدراجها في النظام الغذائي بعد سن الخمسين

الصحة

مواد غذائية يجب إدراجها في النظام الغذائي بعد سن الخمسين
Gettyimages.ru Peter Dazeley
صورة تعبيرية
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بعد الخمسين من العمر تبدأ عمليات شيخوخة الجسم التي لا رجعة فيها، ما يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي وتفاقم الأمراض المزمنة.



وتشير الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان تؤثر جدا في هذه العملية.

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لذلك، وفقا لها، بعد الخمسين من العمر يجب إجراء تغيير جذري في النظام الغذائي.

- بعد سن الخمسين يمكن أن تتفاقم بعض الأمراض بسبب التغذية، مثل السمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم وتطور تصلب الشرايين. كما يزداد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

وللوقاية من هذه الأمراض يجب الحد من تناول اللحوم المقلية والحلويات والزيوت السيئة والأطعمة المحتوية على سمن نباتي.

ومن جانب آخر يمكن تحسين عملية التمثيل الغذائي بتناول منتجات الألبان المخمرة والأسماك البحرية والشوفان وخبز الحبوب الكاملة، والفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالألياف الغذائية.

ووفقا لها، يحتوي البقدونس والحماض والريحان على العديد من الفيتامينات التي تعمل على إطالة شباب الجسم.

ولكن من جانب آخر لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بتناول الألياف الغذائية الموجودة في المنتجات النباتية.

المصدر: vm.ru

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