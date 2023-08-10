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ما فوائد المشي ألف خطوة في اليوم؟

الصحة

ما فوائد المشي ألف خطوة في اليوم؟
Globallookpress Jesus Merida/Keystone Press Agency
صورة تعبيرية
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أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة لودز البولندية أن عدد خطوات المشي الضرورية يوميا هي أقل مما كان يعتقد سابقا.


وتشير مجلة European Journal of Preventive Cardiology إلى أن عدد خطوات المشي اليومية اللازمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية في الواقع أقل مما كان يعتقد سابقا.

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ووفقا للمجلة، درس الباحثون بيانات 17 دراسة علمية، شملت 226،889 شخصا واتضح لهم أن خطر التعرض لحالة صحية خطيرة، بغض النظر عن السبب، يتناقص مع كل 500- 1000 خطوة إضافية. وأن زيادة الخطوات بمقدار 1000 خطوة يخفض المخاطر بنسبة 15 بالمئة، وزيادتها بمقدار 500 خطوة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 7 بالمئة.

وأن المشي 3967 خطوة في اليوم يقلل من مخاطر كثيرة على الصحة و2337 خطوة في اليوم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المميتة. ومع ذلك لم يتمكن الباحثون من تحديد الحد الأعلى، لأن فائدة المشي استمرت بالزيادة حتى 20 ألف خطوة في اليوم.

وتجدر الإشارة، إلى أن قلة النشاط البدني تؤثر في أكثر من ربع سكان العالم. النساء أكثر من الرجال (32 مقابل 23 بالمئة) والأشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالبلدان المنخفضة الدخل (37 مقابل 16 بالمئة) لأنهم لا يمارسون النشاط البدني الكافي.

المصدر:لينتا. رو

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