دراسة: شرب عبوة واحدة فقط من الصودا السكرية يوميا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان مزمن!

توصلت دراسة إلى أن النساء اللائي يشربن صودا واحدة فقط يوميا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

وقد لاحظ فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن مجموعة مؤلفة مما يقرب من 100000 امرأة أمريكية فوق سن الخمسين تمت متابعتهن لأكثر من 20 عاما.

وكانت النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة بنسبة 85% للإصابة بسرطان الكبد في ذلك الوقت مقارنة بالنساء اللواتي تناولن أقل من واحدة في الأسبوع.

كما تبين أن شرب الصودا يوميا يجعلهن أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68% مقارنة بشربها ثلاث مرات أو أقل في الشهر. ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن الخطر الإجمالي للوفاة لا يزال منخفضا للغاية - مع حوالي 150 حالة وفاة فقط من المرض في التجربة.

ولم يلاحظ أي ارتباط بين سرطان الكبد وشرب المشروبات المحلاة صناعيا - على الرغم من المخاوف الأخيرة من أن المحليات الشعبية الأسبارتام قد تكون مرتبطة بتكوين الأورام.

وتعليقا على الدراسة، قالت الدكتورة بولين إيميت، باحثة أولى في جامعة بريستول: "على الرغم من أن هذه الدراسة قائمة على الملاحظة لذا لا يمكن إعطاء السبب والنتيجة، فنحن نعلم من مجموعة من الأدلة أن الأمر يستحق التفكير مرتين قبل اختيار شرب المشروبات المحلاة بالسكر يوميا".

إقرأ المزيد

وغالبا ما تكون المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر عالية السعرات الحرارية وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وهي التي تعد بحد ذاتها عامل خطر للإصابة بالسرطان وأمراض الكبد.

ويمكن أن يؤدي الإفراغ الهائل من السكر أيضا إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.

وتتبعت الدراسة 98786 امرأة بعد سن اليأس تتراوح أعمارهن بين 50 و79 سنة التحقن بمبادرة صحة المرأة من 1993 إلى 1998 بـ40 مركزا إكلينيكيا في الولايات المتحدة. وتمت متابعتهن حتى 1 مارس 2020.

وتم تقديم نتائج الدراسة من خلال وحدة "سنة/شخص" - وهو قياس يشمل كلا من عدد الأشخاص في الدراسة ومقدار الوقت الذي يقضيه كل شخص في الدراسة.

وتقول الدراسة، التي نُشرت في مجلة Jama Network Open: "مقارنة بثلاثة مشروبات أو أقل من المشروبات المحلاة بالسكر شهريا، فإن تناول مشروب أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا كان مرتبطا بارتفاع معدل الإصابة بسرطان الكبد والوفاة من الأمراض المزمنة".

وأضاف الباحثون أن بعض "المسارات المحتملة" تشمل السمنة والزيادات الهائلة في نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون حول الكبد، على الرغم من أن دراستهم لم تكن قادرة على تحديد الطريقة التي يرتبط بها استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بأمراض الكبد.

المصدر: ديلي ميل