طبيب يحدد الأمراض التي يمنع فيها تناول الكحول منعا باتا

أعلن الدكتور رستم عثمانوف، أخصائي أمراض القلب، أن تناول الكحول بحد ذاته لا يجلب أي فائدة للجسم، وهناك أمراض يمنع فيها منعا باتا تناول ولو جرعة واحدة من الكحول.

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ويقول الطبيب في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "يمنع تناول أي كمية من الكحول منعا باتا في حالات أمراض المعدة والمريء والبنكرياس وداء السكري وبعد الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وإصابات الدماغ. كما يجب تجنب تناول الكحول في جميع حالات الأمراض الحادة أو في فترة تفاقمها".

ووفقا له، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة الامتناع عن تناول الكحول، لأنه قد يؤدي إلى اضطراب وظائفه وحدوث مضاعفات خطيرة.

ويقول: "يجب في حالة التهاب البنكرياس المزمن، تجنب شرب أي مشروبات غازية، بما فيها المشروبات الكحولية مثل الشمبانيا والجعة. ولا ينصح في حالة وجود حساسية غذائية أو في حال الانتاج المفرط للهيستامين في الجهاز الهضمي، بشرب النبيذ الأحمر".

ويوصي الطبيب، بالامتناع عن تناول الكحول خلال فترة الإصابة بالأمراض الفيروسية وأمراض البرد، لأنه يضعف منظومة المناعة ويبطيء عملية التعافي من المرض.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"