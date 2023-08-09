طبيبة توضح خطورة الإجهاد

وفقا للدكتورة ناتاليا شيندريايفا، أخصائية طب الأعصاب، إذا كان الإجهاد القصير المدى مفيدا للجسم، فإن الإجهاد المستمر يؤدي إلى استنفاد طاقة الجسم.

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وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" (موسكو المساء) إلى أن الغدد الكظرية في حالة الإجهاد تفرز الأدرينالين الذي يحفز عمل منظومة المناعة. ولكن عندما تستمر هذه العملية فترة طويلة، فإنها تؤثر في القلب والأوعية الدموية- إذ يرتفع مستوى ضغط الدم، ويسوء توتر الأوعية الدموية ويعمل القلب بمشقة وجهد.

ووفقا لها، إذا كان الأشخاص الأصحاء يستعيدون لياقتهم البدنية بسرعة بعد ذلك، فإن من يعاني من أمراض سيعانون من مشكلات إضافية.

- فمثلا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو لديهم استعداد لارتفاع مستوى ضغط الدم، وزيادة الوزن، ومرض السكري، فإن إفراز الأدرينالين يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعو الطبيبة إلى عدم تجاهل امراض مثل الكآبة. لأن هذا ليس سوء مزاج فقط، بل مرض خطير لا يمكن علاجه إلا بمساعدة طبيب نفساني مؤهل أو طبيب الأمراض النفسية ولكن ليس عالم نفساني.

المصدر: vm.ru