تحذير من مرض "مكتسب محليا" في الولايات المتحدة!

حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن حالات الجذام المكتسبة محليا آخذة في الارتفاع في وسط فلوريدا.

وتمثل 81٪ من الحالات المبلغ عنها في الولاية وخُمس الحالات في البلاد.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في بيان صحفي يوم الاثنين إن مرض الجذام ينقل عادة إلى الولايات المتحدة من قبل المهاجرين من المناطق التي يتوطن فيها المرض، لكن أكثر من ثلث الحالات المبلغ عنها في جنوب شرق الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2020 تم اكتسابها محليا.

واستشهد البيان بمثال واحد لرجل سعى للعلاج في عيادة للأمراض الجلدية لطفح جلدي مؤلم بدأ في أطرافه لكنه امتد إلى جذعه ووجهه. ولم يسافر الرجل إلى الخارج أو داخل الولايات المتحدة، ولم يكن على اتصال بالمهاجرين أو مرضى الجذام المعروفين، ما يشير إلى إصابته بالمرض في وسط فلوريدا.

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وصرح مركز CDC: "تضيف حالتنا إلى المجموعة المتزايدة من الأدبيات التي تشير إلى أن وسط فلوريدا يمثل موقعا مستوطنا للجذام". وحذرت الوكالة من أن "السفر إلى هذه المنطقة، حتى في حالة عدم وجود عوامل خطر أخرى، يجب أن يحفز النظر في مرض الجذام في السياق السريري المناسب".

وظهر الجذام، المعروف أيضا باسم مرض هانسن، منذ عام 600 قبل الميلاد على الأقل، وهو اليوم الأكثر شيوعا في البرازيل والهند وأجزاء من إفريقيا وجنوب شرق آسيا. ويعتقد أنه ينتشر عن طريق الاتصال المطول مع شخص مصاب، ويتسبب بطفح جلدي مؤلم وتغير في لون الجلد، ويمكن أن يؤدي إلى هزال العضلات وتلف الأعصاب والشلل. وقد كان علاجه بمضادات الحيوية منذ منتصف القرن العشرين، على الرغم من أنه يمكن أن يترك المرضى مشوهين بشكل دائم أو ضعافا جسديا إذا لم يعالجوا أبكر ما يمكن.

وبلغت الحالات في الولايات المتحدة ذروتها في عام 1983، قبل أن تنخفض بشكل كبير حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فقد تضاعف عدد الحالات المبلغ عنها في جنوب شرق الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي، حتى مع بقاء عدد الحالات على مستوى البلاد ثابتا نسبيا عند ما بين 160 و216 حالة سنويا. وتم الإبلاغ عن حوالي 159 حالة في الولايات المتحدة في عام 2020، وفقا لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وفي جميع أنحاء العالم، انخفض عدد الحالات المبلغ عنها سنويا من أكثر من 5 ملايين في الثمانينيات إلى 200000 بحلول عام 2020، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: RT