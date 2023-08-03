نصائح لدى شراء زيت الزيتون

يجب تخزين زيت الزيتون في مكان بارد ومظلم، لذلك من الأفضل شراء زيت الزيتون في قناني زجاجية خضراء داكنة أو في علب معدنية، وليس في علب بلاستيكية.





ويقول مصدر في هيئة حماية المستهلك الروسية Roskachestvo في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يؤثر الضوء والأوكسجين سلبا في خصائص جودة زيت الزيتون، حيث يصبح الزيت فاسدا. لذلك عند الشراء، يجب إعطاء الأفضلية للزيت المعبأ في قناني زجاجية خضراء داكنة أو في علب من الصفيح تحميه بشكل موثوق من الضوء. ولا ينصح بشراء زيت الزيتون في عبوات بلاستيكية".

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ويشير إلى أن من الضروري تخزين زيت الزيتون في مكان بارد ومظلم. لأنه عند بقائه في المطبخ أكثر من سنة يفقد الكثير من خصائصه لذلك يفضل التخلص منه وشراء زيت جديد. كما يجب الانتباه إلى لونه، مع أن هذه علامة غير كافية عادة: فمثلا لا يعني اللون الفاتح أن الزيت يحتوي على سعرات حرارية قليلة.

ويقول: "هناك رأي مفاده أن زيت الزيتون الأخضر أعلى جودة وأكثر صحة من زيت الزيتون الأصفر. لذلك قد يستخدم بعض المنتجين هذه الأسطورة ويضيفون أوراقا إلى عملية الاستخلاص لإعطاء الزيت صبغة خضراء. ولكن في الواقع، يمكن أن يكون زيت الزيتون الفاتح اللون ذات جودة عالية".

ووفقا له، يجب الانتباه إلى مدة صلاحية المنتج وفترة جمع محصول الزيتون الذي يستمر من شهر أكتوبر ويستمر لغاية شهر مارس من السنة التالية. كما أن السعر علامة مهمة أيضا.

ويقول: "زيت الزيتون البكر الممتاز ذو الجودة العالية extra virgin قيمته عالية نسبيا. ولكن إذا ظهر سعره مماثلا لسعر أنواع أخرى من زيت الزيتون أو حتى أقل من ذلك، فهذا سبب للقلق. لأن انتاج زيت زيتون بكر ممتاز يتطلب الكثير من الوقت والمال".

ووفقا للخبراء، تشير extra virgin إلى أن زيت الزيتون البكر الممتاز معصور على البارد. أي لم تستخدم في إنتاجه درجات حرارة عالية. لأن درجات الحرارة العالية تؤثر سلبا في تركيبه الكيميائي ومذاقه ورائحته وخصائصه المفيدة.

المصدر نوفوستي