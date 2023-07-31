أفضل وجبة عشاء للتخلص من الوزن الزائد

أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية، أن على الأشخاص الذين يرغبون بالتخلص من الوزن الزائد الاهتمام بنوعية التغذية.



وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أنه يجب على من يرغب أو يخطط للتخلص من الوزن الزائد الاهتمام بالتغذية وبصورة خاصة بوجبة العشاء، التي يجب أن تكون مكوناتها الأساسية بروتيناً سهل الهضم والامتصاص وأليافاً غذائية.

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وتقول: "يمكن الحصول على البروتين السهل الهضم والأكثر فائدة للجسم من الأسماك والمأكولات البحرية. وهذه المنتجات مثالية لعشاء صحي، خاصة عندما تكون مشوية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر البيض والجبن والدجاج مصادر ممتازة للبروتين في العشاء، كما أن لحم البقر ولحم الخنزير قليل الدسم مناسبان أيضا، خاصة مع الخضروات".

وتشير الخبيرة، إلى أن وجبة العشاء المتكونة من الأسماك أو المأكولات البحرية مع الخضار المشوية أو الدجاج مع الخضار أو الخضار الطازجة المقطعة إلى شرائح، مثالية لتناول العشاء.

وتقول: "إذا أراد الشخص التخلص من الوزن الزائد فعليه التقليل من تناول الكربوهيدرات في المساء وخاصة في وقت متأخر. لذلك يجب أن تتضمن وجبة العشاء أقل كمية ممكنة من الكربوهيدرات، وأكثر من البروتين والخضار. واستنادا إلى ذلك يمكن تناول البيض المقلي مع الخضروات أو جبن القريش مع الفواكه في وجبة العشاء. ولكن يجب ألا تزيد كمية الفواكه في هذه الحالة عن 300 غرام".

وتوصي بتجنب تناول الأطعمة المالحة والدهنية في وجبة العشاء لأنها قد تسبب زيادة الوزن بسبب سوء الهضم.

وتقول: "المهم أن تكون وجبة العشاء خفيفة ومغذية. ويجب أن نتذكر دائما أن وجبة العشاء يجب أن تكون قبل موعد النوم بـ 3-4 ساعات على الأقل".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"