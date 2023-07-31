أخصائي أورام: الحرقة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

أعلن الدكتور أندريه إيسايف أبوستولوف، أخصائي الأورام أن الحرقة قد تشير إلى الإصابة بسرطان المريء.

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ويشير الأخصائي، إلى أن السبب الأساسي لهذا النوع من السرطان هو التدخين وداء الارتداد المعدي المريئي (مرض ارتجاع المريء) (Gastroesophageal reflux disease) الذي يتطور تحت تأثير ارتجاع محتويات المعدة والحمض إلى المريء، ما يؤدي إلى التهاب الأنسجة والشعور بالحرقة.

ووفقا له، يمكن ان يتطور سرطان المريء في حالة تجاهل هذا المرض خلال عدة سنوات. كما أن الوزن الزائد وتناول المشروبات والأطعمة الساخنة والحرق الكيميائي للمريء يمكن أن تسبب الإصابة بسرطان المريء.

ويشير الأخصائي، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير فقدان الوزن، والشعور بوجود كتلة في الحلق والبلع المتكرر والتقيؤ وألم في الصدر أو الظهر ومشكلات في البراز، إلى الإصابة بسرطان المريء.

المصدر: نوفوستي