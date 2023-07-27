دراسة هامة تظهر الارتباط بين فيتامين (د) وشدة الصدفية!

يرتبط نقص فيتامين (د) بزيادة كبيرة في شدة الصدفية، وفقا لبحث أمريكي على ما يقرب من 500 حالة، في واحدة من أكبر الدراسات حتى الآن.

ويقول طبيب الأمراض الجلدية بجامعة براون، إيونيونغ تشو، وزملاؤه إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالة الجلد المزعجة التي تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص في الولايات المتحدة قد يستفيدون من الأطعمة الغنية بفيتامين (د) أو المكملات الغذائية.

وتعرف الصدفية بأنها مرض مناعي يتسم بتحول سريع غير طبيعي لخلايا الجلد، وسببه الدقيق غير واضح. ويُعتقد أنه ينشأ من استعداد وراثي ناتج عن عوامل بيئية. وأي شخص يعاني من تراكم الخلايا الميتة المزمن، والذي يسبب بقعا متقشرة وحكة، يعرف أن الصدفية يمكن أن تكون مؤلمة وتنطوي على أكثر من مجرد الصحة البدنية. حتى أن بعض الناس يفترضون خطأ أنه معدٍ.

وتقول طالبة الطب راشيل ليم من جامعة براون، التي قدمت البحث في NUTRITION 2023 في بوسطن في 25 يوليو: "تظهر كريمات فيتامين (د) الاصطناعية الموضعية كعلاجات جديدة لمرض الصدفية، لكن هذه عادة ما تتطلب وصفة طبية من الطبيب".

ويعتقد العلماء أن فيتامين (د) يلعب دورا في منع تطور الأمراض الجلدية عن طريق تعديل الاستجابة المناعية والعمل مباشرة على خلايا إصلاح الجلد.

ويقول تشو: "مع تزايد الاهتمام العام بمكملات الفيتامينات، أردنا إجراء مزيد من الدراسة للعلاقة بين مستويات فيتامين (د) وشدة الصدفية".

وقام تشو وليم وباحثون آخرون في جامعة براون وكلية ماساتشوستس بفحص بيانات أكثر من 40 ألف شخص تم جمعها بواسطة المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 2003 و2014.

وتم تقييم مستويات فيتامين (د) لدى الأفراد وشدة مرض الصدفية لديهم في مجموعة تمثل سكان الولايات المتحدة.

ويوضح تشو: "لقد بحثت دراسات قليلة عن هذا الارتباط في مجموعات من الناس، خاصة في عدد كبير من سكان الولايات المتحدة، أو فحصت هذه العلاقة من خلال عدسة التغذية السريرية".

وكشفت بيانات من NHANES عن 491 حالة من حالات الصدفية، مع 162 حالة تم الإبلاغ عنها بين عامي 2003 و2006 و329 حالة تم الإبلاغ عنها بين عامي 2011 و2014.

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واستخدم الباحثون مساحة سطح الجسم المصابة بالصدفية المبلغ عنها ذاتيا لقياس شدة المرض في كل فرد. كما قاموا بجمع بيانات عن مستويات فيتامين (د) من عينات الدم.

ويقول ليم: "استخدمت دراسة سابقة واحدة فقط، نُشرت في عام 2013، بيانات NHANES لتحليل العلاقة بين فيتامين (د) والصدفية. تمكنا من إضافة المزيد من البيانات الحديثة، والتي زادت عدد حالات الصدفية التي تم تحليلها بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما جعل نتائجنا أكثر حداثة وقوة إحصائية من البيانات المتوفرة سابقا".

وبعد تعديل البيانات لمراعاة عوامل نمط الحياة مثل العمر والجنس والعرق ومؤشر كتلة الجسم وعادات التدخين، وجد التحليل أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) يعانون من الصدفية الأكثر حدة. وأولئك الذين يعانون من المزيد من مساحة سطح الجسم المصابة بالصدفية لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د). ومن ناحية أخرى، كلما كان جلد الشخص أقل تأثرا بالصدفية، كان متوسط مستويات فيتامين (د) أعلى.

وحلل تشو وزملاؤه بشكل منفصل النسبة المئوية للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د)، والذي تم تعريفه على أنه أقل من 50 نانومول لكل لتر من الدم. وقارنوا ذلك بالمستويات الأربعة لمنطقة سطح الجسم المصابة بالصدفية.

وفي المجموعة التي لديها أعلى مستوى من مساحة سطح الجسم المصابة بالصدفية، كان 39% من الأشخاص يعانون من نقص فيتامين (د)، مقارنة بـ 25% في المجموعة التي لديها أدنى مستوى من مساحة سطح الجسم المصابة بالصدفية.

وتشير هذه العلاقة إلى أن فيتامين (د) قد يؤثر على كيفية تطور الصدفية وتطورها.

وتم ربط نقص فيتامين (د) سابقا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، في حين أن المكملات، عندما تكون المستويات غير كافية، قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتخفيف أعراض الاكتئاب.

ويقول ليم: "تشير نتائجنا إلى أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين (د) أو مكملات فيتامين (د) عن طريق الفم قد توفر أيضا بعض الفوائد لمرضى الصدفية".

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص المصابين بالصدفية يجب أن يتحدثوا إلى أطبائهم وأطباء الأمراض الجلدية قبل تناول مكملات فيتامين (د).

يذكر أن النتائج الأولية لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، على الرغم من اختيار الدراسات لعرضها من قبل لجنة من الخبراء.

تم تقديم الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، NUTRITION 2023.

المصدر: ساينس ألرت