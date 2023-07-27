مواد غذائية تحمي من فقدان السمع

اتضح لعلماء جامعة غويلف الكندية أن أحماض أوميغا-3 الدهنية قد تساعد على حماية صحة خلايا الأذن الداخلية، فضلاً عن تخفيف الالتهابات الناجمة عن الضوضاء أو المواد الكيميائية أو العدوى.

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ويشير الباحثون في تقريرهم الذي قدموه إلى الاجتماع السنوي لجمعية التغذية الأمريكية NUTRITION 2023، إلى أنهم حللوا بيانات عن حالة السمع ومستوى حمض الدوكوساهيكسانويك، الذي ينسب إلى أحماض أوميغا-3 الدهنية في دم 100 ألف شخص، واكتشفوا أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستوى من هذا الحامض في دمهم يعانون من مشكلات السمع أقل من الآخرين بنسبة 16%.

وأن الأشخاص الذين في دمهم أدنى مستوى لهذا الحامض يعانون من مشكلة متابعة الحديث في الضوضاء بنسبة 11% أكثر من الآخرين.

ويذكر أن دراسات سابقة أجريت على كبار السن والحيوانات، أثبتت أن ارتفاع مستوى أحماض أوميغا-3 في الدم يمكن أن يحمي كبار السن من فقدان السمع.

وتجدر الإشارة إلى أن أحماض أوميغا-3 توجد بكثرة في الأسماك البحرية الدهنية مثل الماكريل والسردين.

المصدر: gazeta.ru