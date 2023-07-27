طبيبة توضح كيفية "تأجيل" تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم

أعلنت الدكتورة تاتيانا رومانينكو أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أنه يمكن "تأجيل" تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم 10-30 عاما بممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وتناول الكحول.





وتشير الطبيبة في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن الشخص يمكن أن يشعر بارتفاع مستوى ضغط الدم من خلال أعراض مختلفة: حمى، قشعريرة، صداع، ثقل في الرأس، رؤية ذباب أمام العينين، غثيان، دوخة، اضطراب في المشي... فعند الشعور بأي منها فهذا علامة ويجب إزاء ذلك قياس مستوى ضغط الدم.

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ووفقا لها، يتطور ارتفاع مستوى ضغط الدم لدى الكثيرين من دون أعراض، ما يشكل خطورة على حياتهم.

وتقول: "الكثيرون لا يشعرون بارتفاع مستوى ضغط الدم. ولكن هذا لا يعني أنهم لا يعانون من هذه المشكلة. لذلك لا تشخص إصابتهم إلا عندما يعانون من مشكلة صحية - احتشاء عضلة القلب، الجلطة الدماغية، إصابة الكلى، إصابة العينين".

وتشير الطبيبة إلى أن العوامل المسببة لتطور ارتفاع مستوى ضغط الدم هي: التدخين، الإفراط في تعاطي الملح والكحول، الوزن الزائد، نمط الحياة الخامل، المواقف العصيبة. كما أن وجود من يعاني من هذه المشكلة بين الأقارب هو سبب مهم لمراقبة مستوى ضغط الدم باستمرار. ويمكن التحكم بجميع هذه العوامل باستثناء عامل الوراثة.

وتقول: "إذا أزلنا عوامل الخطر - بإعادة الوزن الطبيعي للجسم، وممارسة الرياضة، والمشي، وعدم تعاطي الكحول والملح، والنوم وقتا كافيا، وعدم الشعور بالعصبية، والإقلاع عن التدخين، فإن هذا بالتأكيد يمكّننا من تأجيل تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم لمدة 10 - 30 عاما".

وتشير إلى أنه يجب استشارة الطبيب عندما يكون مؤشر مستوى ضغط الدم 130-140 على 80-85 ملم عمود زئبق، حيث يمكن تخفيض هذا المؤشر من دون استخدام أدوية. ولكن إذا كان المؤشر اعلى فإنه يصبح من الصعب تخفيضه من دون تناول الأدوية.

المصدر: نوفوستي