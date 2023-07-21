اختراق هام لملايين المصابين بارتفاع ضغط الدم!

كشفت نتائج تجربة أن حقنة واحدة فقط كل ستة أشهر يمكن أن تخفض ضغط الدم المرتفع المستمر.

ويمكن أن تُحدث تجربة العقار الجديد، zilebesiran، ثورة في مستقبل العلاج.

ويعطى الدواء، الذي طورته شركة Alnylam ومقرها الولايات المتحدة، كحقنة وليس في شكل أقراص تقليدية.

وأجرى فريق دولي تجارب سريرية في مراحل مبكرة عبر أربعة مواقع في المملكة المتحدة.

وقاموا بتجنيد 107 مريضا يعانون من ارتفاع ضغط الدم للمشاركة - 80 تلقوا حقنة واحدة من zilebesiran تحت الجلد، بينما تلقى 32 دواء وهميا لا يحتوي على مكونات نشطة.

وكشف التحليل أن المرضى الذين عولجوا بـzilebesiran عانوا من انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي - القوة التي يدفع بها القلب الدم إلى الخارج وحول الجسم - استمرت حتى ستة أشهر.

وفي المتوسط، انخفض ضغط الدم الانقباضي بأكثر من 10 ملم زئبقي بجرعة 200 ملغ أو أكثر من الدواء، وأكثر من 20 ملم زئبقي عند أعلى جرعة 800 ملغ.

ويمكن لقطرة بهذا الحجم أن تأخذ شخصا مصابا بارتفاع ضغط الدم إلى نطاق أكثر أمانا.

ويرتفع ضغط الدم وينخفض بشكل طبيعي على مدار اليوم، ما يجعل علاجه صعبا.

لكن الدراسة وجدت أن الانخفاض في ضغط الدم الذي لوحظ في المرضى الذين عولجوا بـ zilebesiran كان ثابتا على مدار 24 ساعة.

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ويعمل الدواء عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين - وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وفي تقرير عن النتائج في مجلة نيو إنغلاند الطبية (NEJM)، قال الباحثون: "بشكل عام، هذه البيانات الأولية تدعم إمكانية إجراء مزيد من الدراسة الفصلية أو مرتين في السنة لإدارة zilebesiran كعلاج للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم".

ولا يتناول أكثر من نصف المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم جميع الأدوية الموصوفة لهم، ما يؤدي إلى عدم انتظام التحكم في ضغط الدم.

ويقول الخبراء إن الإدارة الأفضل للحالة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة المبكرة.

وقال البروفيسور ديفيد ويب، الذي قاد التجربة في موقع إدنبرة: "هذا تطور كبير محتمل في ارتفاع ضغط الدم. لم يكن هناك فئة جديدة من الأدوية المرخصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم خلال الـ 17 عاما الماضية. ويؤدي هذا النهج الجديد إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، ليلا ونهارا، يستمر لمدة ستة أشهر تقريبا بعد حقنة واحدة. هذا أمر جذاب لأنه يساعد في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج الذي يظهر مع الأدوية الحالية. وستركز المرحلة التالية من التجارب السريرية على تطوير بيانات سلامة قوية، وإثبات أوسع للفعالية، قبل الترخيص لاستخدام zilebesiran".

وقال المعد الرئيسي الدكتور أكشاي ديساي، من مستشفى بريغهام والنساء، إن ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي للوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة في جميع أنحاء العالم. البيانات التي نشرناها في NEJM مثيرة، ما يشير إلى الدور المحتمل لـ zilebesiran لعلاج ارتفاع ضغط الدم بطريقة جديدة.

المصدر: ديلي ميل