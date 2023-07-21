انطلاق تجربة التطبيب عن بعد في روسيا

يمكن للمرضى استشارة الأطباء عن بعد بدءا من 1 أغسطس المقبل، وذلك بعد أن يسري مفعول النظام القانوني التجريبي الخاص بالتطبيب عن بعد في روسيا.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

ويشار إلى أن 15 عيادة روسية خاصة لديها ترخيص رسمي بالممارسة الطبية وتمتلك البنية التحتية المعلوماتية الضرورية قد قدمت طلبات للمشاركة في التجربة. وبينها المؤسسات الطبية "سبير زدوروفييه"، "إر جي دي – ميديسينا"، "مديسي" وغيرها. لكن عدد المؤسسات الطبية المشاركة في التجربة يمكن ان يزداد لاحقا.

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وتقضي التجربة بأن فحصا أوليا للمريض يجب أن يجرى دائما داخل المستشفى. ولكن من الممكن إجراء مزيد من المراقبات والاستشارات الطبية بناء على طلب المريض عن بُعد، كما يمكنه تلقي هذه الخدمة في أي قسم من أقسام المؤسسة الطبية التي تقدم إليها شخصيا، وحتى في مدينة أو منطقة أخرى. في موعد معيّن عن بُعد سيتمكن الطبيب من تعديل التشخيص عبر الإنترنت وتعيين العلاج وكتابة وصفة طبية.

وتعتقد وزارة التنمية الاقتصادية أن المواعيد عن بعد مع الطبيب ستزيد من توافر الرعاية الطبية.

وجاء في رسالة نشرتها وزارة التنمية الاقتصادية: "سيتمكن المرضى من توفير الوقت في انتظار الاستشارة الطبية، لأنه توجد الآن فرصة لعدم القدوم شخصيا إلى مؤسسة طبية عند الاستشارة الثانية، بل يمكن عمل ذلك عن بعد".

وقال وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشِتنيكوف: "يؤكد عدد كبير من المشاركين في التجارب اهتمام الشركات بتأكيد فعالية تكنولوجيات التطبيب عن بعد في أسرع وقت ممكن وتقديم الخدمات التي يطلبها السكان".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا