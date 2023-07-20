دراسة تدحض ما يشاع عن دهون الخصر

اثبت علماء من جامعة ولاية فرجينيا الأمريكية، أن الدهون المتراكمة في منطقة الخصر يمكنها حماية البعض من داء السكري.

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وتشير مجلة eLife، إلى أن تراكم الدهون حول البطن في منطقة الخصر يعتبر علامة تشير إلى متلازمة التمثيل الغذائي، التي هي اضطراب استقلابي مرتبط بالسمنة. ويزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة المرضية خطر الإصابة بمرض السكري، بيد أن الدراسة الأخيرة تشير إلى خلاف ذلك. فقد اتضح للباحثين أن الجينات التي تجعل بعض الأشخاص عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، تحميهم في نفس الوقت من النوع الثاني من مرض السكري.

ويقول الباحثون: "اكتشفنا أن من بين مئات المناطق في جينوم الإنسان التي تزيد من الميل لتراكم الدهون الزائدة في منطقة البطن، خمس مناطق تلعب دورا غير متوقع - تخفض من الخطر الشخصي لتطور النوع الثاني من داء السكري".

واستنادا إلى هذه النتائج صمم فريق البحث وسيلة جديدة لتحليل الاختلافات الجينية. ومن أجل تحسينها قرروا إجراء عدة دراسات إضافية.

ووفقا لهم "ستساعد هذه النتائج على تمهيد الطريق لعلاج كل فرد بطريقة خاصة. فمثلا، قد يعطي الأطباء الأولوية لفقدان الوزن للمرضى الذين تعرضهم جيناتهم لتزايد خطر الإصابة بمرض السكري، لكنهم يولون اهتماما أقل لفقدان الوزن بين المرضى الذين يعانون من متغيرات جينية وقائية".

المصدر: gazeta.ru