"هواية مفاجئة" يمكن أن تساعد في درء الخرف!

كشفت دراسة أن الاحتفاظ بمذكرات - أو دفتر يوميات - يمكن أن يساعد أيضا كبار السن على درء الخرف.

وقام الباحثون بتحليل البيانات من 10000 شخص يعيشون في أستراليا فوق سن 70 عاما والذين تمت متابعتهم لمدة 10 سنوات تقريبا.

واكتشفوا أن أولئك الذين شاركوا في المزيد من أنشطة الاحتفاظ بمجلة أو كتابة الرسائل أو استخدام الكمبيوتر، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 11%.

وفي الوقت نفسه، ارتبطت الأنشطة الذهنية النشطة مثل ممارسة الألعاب أو الورق أو الشطرنج والكلمات المتقاطعة أو الألغاز بتقليل المخاطر بنسبة 9%.

ووجد الباحثون أيضا أن الأنشطة الفنية مثل الأعمال الخشبية، والأعمال المعدنية، والرسم، والأنشطة العقلية السلبية مثل قراءة الصحف أو الاستماع إلى الموسيقى، أدت إلى انخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 7%.

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ومن ناحية أخرى، اكتشفوا أن النزهات والتفاعلات الاجتماعية لم يكن لها أي تأثير على ما يبدو.

وقال الفريق في مجلة Jama Network Open، من جامعة موناش في ملبورن: "تشير هذه النتائج إلى أن المشاركة في الفنون الإبداعية والأنشطة العقلية النشطة قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف في أواخر العمر. وبالنسبة لكبار السن، قد يكون إثراء نمط الحياة مهما بشكل خاص لأنه يمكن أن يساعد في منع الخرف من خلال إجراء تعديلات على الروتين اليومي. وقد يمنح فوائد معرفية من خلال تحفيز نمو الخلايا العصبية والمشابك وتعزيز الرفاهية".

وأضاف الفريق أن النتائج التي توصلوا إليها قد تساعد في توجيه سياسات رعاية المسنين والتدخلات التي تستهدف الوقاية من الخرف لكبار السن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، هناك حوالي 50 مليون شخص مصاب بالخرف على مستوى العالم، وهناك ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام.

وقدرت دراسة أجريت عام 2021 أن حالات الخرف العالمية ستضاعف ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى أكثر من 152 مليونا بحلول عام 2050، مدفوعة بتقدم السكان في السن.

وقال خبراء من جامعة واشنطن إنه من المتوقع أن تكون أعلى زيادة في انتشار الخرف في شرق إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: ديلي ميل