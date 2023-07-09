طبيبة روسية تبدد الأسطورة حول فوائد المربى

يعتقد بعض الناس أن المربى منتج صحي، لكن يجب أن يفهم المرء أن المعالجة الحرارية المطوّلة تحرّم الفواكه والخضروات من جميع الخصائص المفيدة تقريبا.

هذا ما قالته أخصائية التغذية الروسية ناتاليا غريدينا في مقابلة مع بوابة Gazeta.Ru الإلكترونية الروسية.

وأكدت أنه لا توجد فيتامينات تقريبا في المربى. وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الكثير من السكر أثناء الطهي، وهو بالتأكيد ليس بالأمر الجيد.

وقالت أخصائية الغدد الصماء للأطفال أناستازيا تاراسكو في حديث أدلت به للموقع الإلكتروني في قناة 360 TV الروسية قالت:" ولهذا السبب بالذات يجب إعطاء الأطفال الفواكه والخضروات طازجة في موسم الصيف في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى التقليل من استهلاك السكر".

ويمكن في الصيف استخدام الفواكه كوجبة خفيفة في العمل. وقالت أخصائية التغذية إيلينا سفيريدوفا في مقابلة مع بوابة "لايف" الإلكترونية الروسية إنها لا تستطيع إرضاء الجوع فحسب بل إشباع الجسم بالفيتامينات أيضا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا