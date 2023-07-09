علماء يكشفون عواقب قلة النوم

أظهرت دراسة أجراها علماء كلية لندن الجامعية، أن قلة النوم تلغي تماما التأثير الإيجابي للتمارين الرياضية.



وتشير مجلة The Lancet Healthy Longevity، إلى أنه وفقا للخبراء، يعاني الأشخاص الذين أعمارهم 50-60 عاما واسلوب حياتهم نشط، ولكنهم ينامون فترة اقل من 6 ساعات في اليوم، من الضعف الإدراكي الشديد كالذي يعاني منه الأشخاص الخاملون.

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ودرس الباحثون خلال هذه الدراسة بيانات تعود لـ 9 آلاف شخص، قيموا مستوى انتباههم وذاكرتهم باختبار القدرات المعرفية التي أجروها على مدى 10 أعوام.

واكتشف الباحثون أن النشاط البدني في بداية الدراسة، أدى إلى تحسين وظائف الدماغ بغض النظر عن مقدار النوم. ولكن بمرور الوقت، أصبح أداء الأشخاص الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم أسوأ في الاختبارات المعرفية.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر قلة النوم سلبا في صحة الأشخاص الذين أعمارهم اكثر من 50 عاما، حيث تتطور لديهم مخاطر الإصابة بالخرف.

وتوصل الباحثون من نتائج هذه الدراسة إلى استنتاج مفاده أن قلة النوم تخفض جميع إيجابيات النشاط البدني للشخص إلى الصفر.

واستنادا إلى ذلك ينصحون بضرورة ممارسة النشاط البدني والنوم مدة كافية واتباع نظام غذائي صحي، من أجل تعزيز الحالة الصحية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"