متى يكون التدخل الجراحي ضروريا في حالة حصى المرارة؟

يعاني البعض من تكون الحصى في كيس المرارة، ما يسبب لهم ازعاجا وألما، فهل يجب الخضوع لعملية جراحية لاستئصالها؟.



يشير الدكتور الكسندر مياسنيكوف إلى أن هذا السؤال شائع والجواب عليه في جميع أنحاء العالم هو على الشكل التالي:

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"إذا لم تكن توجد نوبات، وكانت الحصى صغيرة الحجم ولا توجد زوائد لحمية في كيس المرارة فلا حاجة لإجراء عملية جراحية. للعلم أن هذه الحصى موجودة في كيس الصفراء لدى عُشر سكان العالم. فهل يجب إخضاعهم جميعا لعملية جراحية. ولكن عندما تسبب هذه الحصى نوبات ألم متكررة فحينها تصبح العملية الجراحية ضرورية".

ووفقا له، كان الأطباء في العهد السوفيتي يعتمدون في حل هذه المسألة على كتاب "علم الأمراض الخاص وعلاج الأمراض الداخلية" الصادر عام 1948 والذي يؤكد على ضرورة اللجوء إلى التدخل الجراحي في حالات فردية فقط.

ويقول مياسنيكوف: "بالطبع العملية ضرورية في حالة اليرقان الانسدادي وتقيح كيس المرارة وما شابه ذلك. أما في الحالات الأخرى فوفقا للجراح الروسي مارتينوف، يمكن ان نقترح على المريض إجراء عملية جراحية في حالة تكرر نوبات الألم التي تمنعه من أداء عمله بالشكل المطلوب، وحين لا تعود الوسائل المستخدمة في العلاج فعالة".

أي يجب إجراء العملية الجراحية: عندما يكون مقاس الحصى 3 سنتمترات وأكثر؛ وفي حال وجود الحصى والزوائد اللحمية معا؛ وحين يكون الألم مستمراً.

المصدر: فيستي. رو