فنلندا.. رصد بعوضة تحمل "فيروس غرب النيل"

أعلنت جامعة هلسنكي عن رصد بعوضة من نوع Culex Modetus المعروف بنشر "فيروس غرب النيل"، بالقرب من مدينة بوري الفنلندية.

وأعلنت جامعة هلسنكي على موقعها الإلكتروني أن الباحثة في قسم علم الفيروسات في الجامعة لورنا كالفرويل، هي من اكتشفت وجود البعوضة.

وبحسب الباحثة، فإن بعوضة واحدة فقط من هذا النوع عثر عليها في فنلندا حتى الآن، لكن كلفرويل شككت في أن تكون البعوضة وحيدة في فنلندا.

وفي وقت سابق، حذرت رئيسة الهيئة الحكومية لحماية المستهلك الروسية ناتاليا بشينيتشنايا، خلال مقابلة مع صحيفة ازفستيا، من مخاطر الإصابة بمختلف أنواع العدوى خلال قضاء الإجازات في الخارج.

المصدر: RT