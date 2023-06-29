خبيرة تغذية تكشف أخطاء الراغبين في تخفيض وزنهم

كشفت الدكتورة إيرينا منصوروفا خبيرة التغذية الروسية الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه الراغبون بالتخلص من الوزن الزائد.



وتشير الخبيرة إلى أن الكثيرين يعتقدون أن الجوع والتخلي عن تناول وجبة الطعام يساعد على إنقاص الوزن، ولكن في الواقع سيكون له تأثير عكسي.

ووفقا لها، أحد الأخطاء الرئيسية للراغبين في إنقاص وزنهم هو تعمد تقليل السعرات الحرارية والتجوع وعدم تناول وجبة الطعام. ولكن في هذه الحالة يتكيف الجسم بسرعة ويبدأ بتوفير الطاقة، وبعد العودة إلى النظام الغذائي الطبيعي سوف يزداد الوزن سريعا.

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واستنادا إلى ذلك لا تنصح الطبيبة بتخفيض السعرات الحرارية بأكثر من 25 بالمئة من كمية السعرات الحرارية الاعتيادية مع أن يؤخذ في الاعتبار العمر والجنس ونمط الحياة. وتؤكد على أن عدم تناول وجبة الطعام لا يسرع عملية تخفيض الوزن.

وتنصح الخبيرة لتخفيض الوزن بتناول وجبات الطعام في أوقات معينة وأن يكون الماء المشروب الرئيسي للراغبين بتخفيض وزنهم. كما يمكنهم شرب الشاي الأخضر ، لأنه يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم ويعجل عملية التمثيل الغذائي ويروي العطش أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب عدم تخفيض نسبة البروتين في النظام الغذائي وعدم استبعاد الدهون لأنها ضرورية للجسم وصحة الجلد والمفاصل.

ويمكن أن تحتوي الوجبات الخفيفة على المكسرات والجبن قليل الدسم والخضروات الطازجة واللبن . ولا ينبغي الاكثار من تناول الفواكه الطازجة والمجففة بين وجبات الطعام الرئيسية، لأنها بسبب حلاوتها تثير الشعور بالجوع.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"