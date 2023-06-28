طبيب يحذر من العواقب الوخيمة لعدم تنظيف سرة البطن يوميا

تعتبر ممارسة النظافة الجيدة أمرا حيويا عندما يتعلق الأمر بمنع الروائح التي قد تأتي من التعرق وتراكم الأوساخ على الجلد.

وقد يكون هذا أكثر أهمية في الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة ويقضي الكثير منا وقتا أطول في الهواء الطلق.

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ومع ذلك، هناك منطقة من الجسم يمكن أن يتجاهلها الكثيرون عند الغسيل، وهي سرة البطن، التي شدد أحد الأطباء على أهمية تنظيفها كل يوم، محذرا من أنها قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

وفي مقطع فيديو على "تيك توك"، حذر الطبيب الجراحي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، الدكتور كاران راجان متابعيه من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن عدم تنظيف سرة البطن بشكل منتظم.

وأوضح أنه شكل السرة، يمكن أن يجعل أشياء مثل الشعر والزيت والأوساخ وخلايا الجلد والأقمشة أن تتجمع وتشكل ما يُعرف باسم "حجر سرة البطن". مصيفا أن هذا قد يسبب رائحة كريهة ويمكن أن يؤدي إلى إلتهابات.

وفي مقطع فيديو منفصل، قال الدكتور كاران إن البكتيريا الموجودة في سرة البطن يمكن أن تسبب الإصابة بعدوى الخميرة.

وتشرح عيادة "كليفلاند كلينيك": "أكثر أعراض عدوى الخميرة الفطرية شيوعا هو ظهور طفح جلدي أحمر فاتح في ثنايا الجلد في السرة. والطفح الجلدي عادة ما يكون شديد الحكة وقد يحرق. وقد ترى أيضا قشورا أو تورما أو إفرازات بيضاء".

والخميرة المسببة للعدوى "تزدهر" في الظروف الدافئة والرطبة. ويمكن أن تكون العدوى نتيجة:

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- ارتداء ملابس ضيقة

- عدم تغيير الملابس في كثير من الأحيان

- الطقس الرطب والحار

- سوء النظافة

- الأمراض الجلدية مثل الثنيات والصدفية

وأوصى الدكتور كاران بغسل سرة البطن مرة واحدة على الأقل يوميا بالماء والصابون.

وللوقاية من عدوى الخميرة، تضيف عيادة "كليفلاند كلينيك": "قد تكون قادرا على منع عدوى خميرة سرة البطن عن طريق الحفاظ على منطقة السرة نظيفة وجافة. وقد يساعد فقدان الوزن في منع فرط نمو الخميرة في منطقة السرة. وإذا كنت مصابا بداء السكري، فتأكد من الحفاظ على التحكم المناسب في نسبة السكر في الدم".

وإذا كنت تعتقد أنك مصاب بعدوى، يمكنك استشارة الصيدلي للحصول على الكريمات المضادة للفطريات المتاحة.

المصدر: إكسبريس