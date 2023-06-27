صحيفة: المسؤولون الأمريكيون قلقون من إصابات الملاريا في الولايات المتحدة

أشارت صحيفة New York Post إلى أن المسؤولين الأمريكيين قلقون من تشخيص ثلاث إصابات جديدة بمرض الملاريا في الولايات المتحدة، واحدة في ولاية تكساس، واثنتان في ولاية فلوريدا.

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ويذكر أنه لم تسجل أي إصابة بمرض الملاريا في الولايات المتحدة خلال 20 عاما، حيث شخصت آخر إصابة بهذا المرض في ولاية فلوريدا عام 2003.

ووفقا للصحيفة، إن ما يثير قلق المسؤولين هو أن المصابين الثلاثة لم يسافروا إلى خارج الولايات المتحدة. أي أنه من المحتمل أن يكون البعوض مع الطفيليات في الولايات المذكورة ويستمر في نقل المرض إلى الآخرين.

وتجدر الإشارة، إلى أن الملاريا مرض معدي يتميز بنسبة وفيات مرتفعة.

المصدر: نوفوستي