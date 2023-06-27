طبيب روسي يفنّد صحة 6 معلومات شائعة عن الصيف

أشار الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف إلى معلومات شائعة خاطئة عن الصيف، بينها ضرورة عدم تناول فيتامين D، وأن الوذمة في الطقس الحار مسألة طبيعية، وأنه لا يجب السباحة بعد الطعام.





ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن هناك أسطورة مفادها أن حالات احتشاء عضلة القلب تزداد صيفا. ولكن هذا غير صحيح. لأنه لا توجد أي علاقة بين احتشاء عضلة القلب والموسم. لأنه لكي يحدث ذلك، يجب أن يعاني الشخص من ارتفاع مستوى الكوليسترول وارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة في الوزن وارتفاع مستوى السكر والتهابات لسنوات عديدة.

ويقول: "تبدأ الأوعية بالتغيير: تضيق، وبعد ذلك، عندما تكون الظروف جاهزة بالفعل، يمكن أن يحدث شيء ما يثير نقطة النهاية، و غالبا ما يحدث هذا في الشتاء، لأن البرد يسبب تشنجات. كما أن أمراض البرد مثل الأنفلونزا، وكوفيد تحفز احتشاء عضلة القلب. ولكن هذا غير ملاحظ في الصيف".

والأسطورة الثانية - مكيف الهواء يسبب أمراض البرد في الصيف.

وهذا غير صحيح أيضا. لأن السبب الرئيسي للإصابة بأمراض البرد صيفا هو العدوى، التي يصاب بها الشخص عندما تكون منظومة مناعته ضعيفة، وهذا ما قد يسببه مكيف الهواء فعلا لأنه يسبب جفاف الهواء.

ويقول: "هواء المكيف يكون دائما جافا، لذلك فإن أي فيروس يعدي بسرعة كبيرة. لأن الغشاء المخاطي يكون جافا، أي أن المناعة ضعيفة أو غير موجودة. وهذا يعني أن تكييف الهواء سيف ذو حدين: أي بدونه ومعه الأمر سيء".

والأسطورة الثالثة- يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات في الصيف لتخزين الفيتامينات.

وفقا لمياسنيكوف، هذا غير صحيح، لأنه في الواقع من غير الممكن تخزين الفيتامينات.

ويقول: "هناك معيار لتناول الفيتامينات في اليوم. لذلك إذا تناول الشخص اليوم سطلا من الفيتامينات فغدا لن يكون لديه سوى الإسهال. كما أن هناك فروقا في الفيتامينات والعناصر المعدنية الموجودة في الفواكه والخضروات التي نتناولها في الشتاء والربيع والخريف والصيف. وعموما يجب تناول أي خضروات وفواكه في المكان الذي نمت فيه".

إقرأ المزيد

والأسطورة الرابعة- لا تسبح بعد تناول الطعام لأنه يسبب اضطراب عملية الهضم.

ويؤكد مياسنيكوف على أن هذا غير صحيح.

ويقول: "اسبحوا لا مانع من ذلك. ولكن عندما يفرط الشخص في تناول الطعام، أعتقد أنه لن يرغب بالسباحة فعلا . ولكن إذا تناول كمية اعتيادية من الطعام فيمكنه السباحة دون أن يسبب ذلك اضطراب في عملية الهضم أو يؤدي إلى غرقه. ولكن برأي من الأفضل السباحة بعد ساعتين من تناول الطعام

والأسطورة الخامسة- الوذمة مسألة طبيعية في الطقس الحار.

يشير مياسنيكوف ، هذا صحيح وغير صحيح في نفس الوقت. لأن كل شيء يعتمد على الحالة الصحية للشخص، وعموما ممكن أن تظهر الوذمة في الطقس الحار، وهذا رد فعل طبيعي للجسم.

ويقول: "تحدثنا عن توسع الأوعية الدموية وعن الوذمة مجهولة السبب، التي تؤدي إلى اضطراب نفاذية الشعيرات الدموية، ما يجعل الشخص يشرب الماء، لأن السائل ينتقل من الأوعية إلى الألياف المحيطة. ويعتبر الجسم أن هناك نزيف دم، لذلك يبدأ بحبس السوائل في الجسم لتعويض ما تجمع في الساقين. وفي معظم الحالات ليس في هذا أي مشكلة".

والأسطورة السادسة- لا حاجة لتناول فيتامين D في الصيف.

ويشير مياسنيكوف إلى أنه على كبار السن والنساء الحوامل والأطفال تناول فيتامين D .

ويقول: "هل يحتاج الجميع إلى تناول فيتامين D؟ حاليا هناك توصيات ومعايير بخصوص ذلك، لكننا نعتبر أن المعايير مبالغ فيها كثيرا. وما نعتبره مستويات منخفضة من فيتامين (D)، في الواقع ، ليس كذلك. لذلك أعتقد سوف تظهر قريبا جدا توصيات ومعايير جديدة بخصوص تناول هذا الفيتامين".

المصدر: فيستي. رو