علماء يعلنون عن اكتشاف يدمر "الجراثيم الخارقة" والبكتيريا المسببة للأمراض

أعلن علماء أحياء جزيئية أمريكيون عن اكتشاف هام بشأن مطهر الدياكوينيوم (dequalinium) الشهير.

وقالت الخدمة الصحفية لكلية "بايلور" للطب في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في بيان أن العلماء اكتشفوا أن مطهر "الدياكوينيوم" قادر ليس فقط على تدمير العديد من البكتيريا المسببة للأمراض، ولكن أيضا على إبطاء تطور "الجراثيم الخارقة" بنحو ست إلى سبع مرات عندما تتلامس مع المضادات الحيوية المختلفة.

وتابع البيان نقلا عن، تشاي يين، الباحث في كلية بايلور "أظهرت تجاربنا أن الدكالينيوم قلل من تواتر الطفرات التي تحمي الميكروبات من عمل المضاد الحيوي سيبروفلوكساسين. في الوقت نفسه، لم تطور البكتيريا مقاومة للمطهر، وأبطأ الدمتساوينيوم نفسه تطور (الجراثيم الخارقة) بجرعات صغيرة ، ما يزيد من جاذبيتها للمرضى".

على مدى العقدين الماضيين ، سجل علماء الأحياء ظهور عشرات السلالات من الميكروبات التي تقاوم عمل واحد أو عدة مضادات حيوية في وقت واحد. تنشأ هذه "الجراثيم الخارقة" نتيجة لسوء الاستخدام الهائل للمضادات الحيوية في الطب وتربية الحيوانات، ونتيجة لدخول الأدوية جنبا إلى جنب مع النفايات السائلة الحضرية والصناعية إلى النظم الإيكولوجية الطبيعية.

مثل هذه العمليات تجبر العلماء على البحث في الطبيعة وتطوير كل من المضادات الحيوية الجديدة وتطوير طرق أخرى لمكافحة البكتيريا الخارقة (superbugs").

ووجد الباحث تشاي يين وزملاؤه أن مطهر الدياكوينيوم (dequalinium)، المستخدم على نطاق واسع في الممارسة الطبية الحديثة، المعتمد للاستخدام من قبل السلطات التنظيمية ذات الصلة في معظم دول العالم ، له خصائص مماثلة.

إبطاء تطور البكتيريا

وتوصل العلماء إلى إمكانية قمع عمل الأنظمة الخلوية للبكتيريا التي تسرع ظهور الطفرات في الحمض النووي الخاص بها استجابة لعمل عوامل الإجهاد المختلفة، بما في ذلك المضادات الحيوية المختلفة، كما يأمل العلماء، سوف يبطئ تطور الميكروبات.

اختبر الباحثون عمل هذا الدواء في تجارب على الفئران المصابة بـ"الإشريكية القولونية"، المقاومة جزئيا للمضاد الحيوي سيبروفلوكساسين. وتسببت إضافة dequalinium إلى هذا الدواء في انخفاض معدل تراكم الطفرات في الحمض النووي للميكروبات بنحو ست إلى سبع مرات مقارنة بمدى سرعة ظهورها في جينوم الإشريكية القولونية عند تناول سيبروفلوكساسين نقي.

وفقا لتشاي يين وزملائه، يمكن استخدام ميزات dequalinium لإبطاء تطور الجراثيم الخارقة وإطالة العمر الفعال ووقت العمل للمضادات الحيوية الموجودة والتي لا تزال قيد التطوير. في المستقبل القريب، يخطط العلماء لاختبار هذه الفكرة في تجارب بمشاركة متطوعين.

المصدر: تاس