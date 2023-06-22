طبيب يحذر من عواقب التدخين في الحر

حذر الدكتور شوتا كالانديا أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من التدخين في الطقس الحار، لأن ذلك يزيد من احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء القلب.





ويشير الطبيب في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن التدخين بحد ذاته عادة سيئة، وفي الصيف يتضاعف تاثيرها السلبي.

إقرأ المزيد

ويقول: "يمكن أن يؤدي التدخين في الحر إلى تضيق الأوعية الدموية وارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ووفقا له، يزيد التدخين من لزوجة الدم ويرفع مستوى الصفائح الدموية، ما قد يؤدي إلى تجلط الدم خاصة عند توفر ظروف ملائمة مثل الحر.

ويقول: "يزداد في الطقس الحار تكون الجلطات الدموية، حتى لدى الأشخاص الأصحاء. لأن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى الجفاف وارتفاع لزوجة الدم ، وعلى هذه الخلفية يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب. والتدخين بدوره يفاقم الحالة أكثر وأكثر".

وبالإضافة إلى ذلك، تزيد هذه العادة السيئة من التهيج والضعف العام في الطقس الحار، وإلى سوء الحالة الصحية وانخفاض الأداء، وذلك لأنه بسبب التدخين تنخفض كمية الأكسجين التي تدخل إلى الجسم، ونتيجة لذلك يضعف تدفق الدم في الأوعية الدموية وتضطرب عملية التمثيل الغذائي.

المصدرك صحيفة "إزفيستيا"