الأولى في الكويت والثانية عربيا.. نجاح أول زراعة مضخة قلب اصطناعي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية نجاح أول زراعة مضخة قلب اصطناعي في البلاد، وهي الثانية على مستوى الوطن العربي لمواطن في العقد السادس، مع زراعة مضخة قلب اصطناعي دائمة في الجهة اليسرى.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن الحالة الصحيّة للمريض في طور التعافي، مشيدة بكافة الجهود التي بُذلت لإنقاذ حياته والأداء المهني للطواقم الصحيّة المشاركة في هذا العمل السّامي.

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كما لفت البيان الصحفي إلى أنّ المريض تعرّض لأزمة قلبية حادّة وتم نقله إلى المستشفى الصدري الذي استمر في إجراء إنعاش للقلب لمدة 50 دقيقة، والقيام بالإجراءات اللازمة التي شملت عمل قسطرة قلبية عاجلة في وقت قياسي، وتركيب 5 دعامات في الشرايين.

وأضافت أن الجهود تكلّلت باستعادة نبضات القلب ووضع المريض على جهاز الرئة الصناعية ECMO إلى أن استقرّت الحالة الصحية.

وأشارت أيضا إلى أن الفريق الطبي في المستشفى الأميري تابع في مرحلة لاحقة مراحل العلاج التأهيلي الرئوي والقلبي، لضمان استقرار وتحسن الحالة، ليتم نقل المريض إلى مركز سلمان الدبوس للقلب لاستكمال مراحل العلاج.

وقال البيان إن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ثمّن بدوره جهود الهيئة الصحية ممثّلة بأطباء وجراحي القلب وأطباء التخدير والهيئة التمريضية ومختلف المهن الطبية المساعدة التي تعاملت مع الحالة وفق أفضل المعايير المهنية.

المصدر: القبس الكويتية