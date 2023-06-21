اكتشاف تأثير غير متوقع للعزلة الاجتماعية على الذكور دون الإناث

أظهرت دراسة جديدة أن الشعور بالوحدة ليس سيئا فقط للصحة العقلية للرجال - بل قد يكون ضارا لعظامهم أيضا.

وكشف الباحثون أنه تم تسجيل تأثير العزلة الاجتماعية السلبي على صحة العظام في الرجال، وأن هذا لا ينطبق على النساء.

تم تقديم الدراسة يوم الأحد 18 يونيو في ENDO 2023، الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء، في شيكاغ، إلينوي.

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وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، ريبيكا ماونتن، من معهد مين هيلث للأبحاث في سكاربورو بولاية مين: "العزلة الاجتماعية هي شكل قوي من أشكال الإجهاد النفسي الاجتماعي وهي مصدر قلق متزايد للصحة العامة، خاصة بين كبار السن. وحتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19 التي زادت بشكل كبير من انتشار العزلة والشعور بالوحدة، كان الباحثون قلقين بشأن تصاعد وباء الوحدة".

وأشارت ماونتن إلى أن العزلة الاجتماعية ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك اضطرابات الصحة العقلية، فضلا عن ارتفاع معدلات المرض والوفاة بشكل عام.

وأضافت ماونتن: "أظهرت الأبحاث السريرية السابقة أن الضغوطات النفسية والاجتماعية، وما يتبعها من اضطرابات الصحة العقلية، هي عوامل خطر رئيسية لهشاشة العظام والكسور، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن. ومع ذلك، لم يتم التحقيق بشكل شامل في آثار العزلة الاجتماعية على العظام".

وفي الدراسة الجديدة، عرض الباحثون الفئران البالغة إما لعزلة اجتماعية (فأر واحد لكل قفص) أو سكن جماعي (أربعة فئران لكل قفص) لمدة أربعة أسابيع. ووجدوا أن العزلة الاجتماعية تسببت في انخفاض كبير في جودة العظام، بما في ذلك انخفاض كثافة المعادن في العظام، في ذكور الفئران، ولكن ليس إناثها.

وتوضح ماونتن: "بشكل عام، تشير بياناتنا إلى أن العزلة الاجتماعية لها تأثير سلبي كبير على العظام في ذكور الفئران، لكنها قد تعمل من خلال آليات مختلفة أو في إطار زمني مختلف في إناث الفئران. وهناك حاجة إلى بحث مستقبلي لفهم كيفية ترجمة هذه النتائج في البشر".

وبالإضافة إلى استكشاف آثار العزلة الاجتماعية في مجموعات البيانات البشرية، سيقوم فريقها البحثي أيضا بالتحقيق في آليات كيفية مساهمة العزلة الاجتماعية في فقدان العظام باستخدام نماذج الفئران.

المصدر: ميديكال إكسبريس