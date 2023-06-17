ما سبب تأخر ظهور أعراض انسداد الأوعية الدموية؟

أعلن أليكسي أزاروف، الأستاذ المساعد في قسم أمراض القلب بجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، أن أعراض الذبحة الصدرية أو ألم الصدر تظهر عند انسداد الأوعية الدموية بنسبة 70 بالمئة.





ويشير الأخصائي في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن أعراض انسداد الأوعية الدموية لا تظهر خلال فترة طويلة، ولكنها تظهر عند تضيق مجرى الدم بنسبة 70 بالمئة.

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ويقول: "قبل ظهور الأعراض لا يشعر الشخص بأي شيء غريب ويعيش حياة طبيعية. ولكن لكي يشعر بالشيء الغريب عليه الجري بضعة كيلومترات، وهذا ما نفعله في حياتنا. ونفس المشكلة تلاحظ لدى المصابين باحتشاء عضلة القلب، الذين كانوا يشعرون بالراحة في اليوم السابق".

ووفقا له، أحيانا تنمو اللويحات خارج الوعاء الدموي وليس بداخله، ومن حيث التركيب، كقاعدة عامة، يكون الورم الليفي، غني بالدهون، والكوليسترول "الضار".

ويقول: "لا يعاني المريض من أعراض نقص التروية. ولكن في لحظة ما يتشقق الوعاء، وكل محتويات الورم تدخل إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى التهاب الوريد التصاعدي".

ووفقا له، الرجال الذين أعمارهم أكثر من 50 عاما ويعيشون نمط حياة غير صحيهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرا إلى أن أمراض القللب بطبيعتها وراثية، لذلك يمكن أن تنتقل وراثيا.

المصدر: Gazeta.Ru