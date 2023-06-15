6 طرق لتخفيف أعراض حمى القش المزعجة!

عادة ما تكون حمى القش في أسوأ حالاتها بين مارس وسبتمبر. وفي الوقت الحالي، هناك آلاف الأشخاص المتأثرين بها بحاجة ماسة إلى حل من أعراضها المزعجة.

إذن، ما الذي يمكنك فعله للمساعدة في علاج أعراض حمى القش؟

1. لا تفرك عينيك

يوضح الصيدلاني سيد دجاني، من Golden Eye Eye Care: "غالبا ما تكون العيون الحمراء المتورمة والحكة مشكلة حقيقية لمن يعانون من حمى القش. بقدر ما هي مغرية رغبة الحك، لا تفرك عينيك. نظفها بشكل متكرر، باستخدام القطن والماء البارد، وبعلاج الأعراض فورا باستخدام قطرات العين أو مرهم العين الذي يحتوي على إيزيتيون البروباميدين".

2. ضع نظارات شمسية وحافظ على ملابسك نظيفة

إن تقليل تعرضك لحبوب التلقيح، مهما كان ذلك ممكنا، يمكن أن يساعد حقا.

ويضيف دجاني: "ضع نظارات شمسية ملفوفة لحماية عينيك عندما تكون في الخارج، واستحم عندما تعود من العمل وقم بغسل ملابسك لإزالة جميع حبوب التلقيح. ومن الأفضل أيضا تجنب تجفيف الملابس بالخارج".

3. فكر في نظامك الغذائي

ما تأكله قد يكون له تأثير أيضا.

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وتقترح الدكتورة نيزا أسلم: "التزم بنظام غذائي مضاد للالتهابات، مع الكثير من الفاكهة والخضروات والفاصوليا والحبوب والأسماك الزيتية، ومع الحد من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح. ابحث عن أعشاب مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مثل البابونج والزنجبيل والكركم. ويمكن أن تُستهلك في شكل مكملات أو مشروبات".

4. تجب حماية أنفك

يقول الدكتور آدم فوكس، أخصائي الحساسية ومستشار Clarityn، إن بلسم حبوب التلقيح مثل الفازلين يمكن فركه حول حافة الأنف.

وتساعد بخاخات الأنف بالماء المالح على شطف جزيئات حبوب التلقيح من الأنف، ما يمنعها من التموضع هناك ويسبب المزيد من الأعراض.

5. إبقاء النوافذ مغلقة

بالرغم من إغراء فتح النوافذ في هذا الوقت من العام، يقول ديجاني: "أبق النوافذ، بما في ذلك نوافذ السيارة، والأبواب مغلقة. المدن والبلدات ليست ودية أكثر لمرضى حمى القش من الريف، ويرجع ذلك جزئيا إلى "تخضير" المناطق الحضرية على نطاق أوسع".

6. الاستعداد لتعداد حبوب التلقيح

يمكن أن يساعدك التحقق لمعرفة متى تكون حبوب التلقيح كثيفة بشكل خاص على الاستعداد.

ويقول فوكس: "إذا كنت تعلم أن لديك أعراضا كل عام، فمن المنطقي أن تكون مستعدا مسبقا".

وإذا كنت بحاجة إلى رذاذ أنف، فإن البدء في استخدامه قبل بدء الموسم سيجعله أكثر فاعلية.

وبالنسبة للبالغين، يمكن إحضاره دون وصفة طبية، بينما يحتاج الأطفال إلى وصفة طبية.

المصدر: ديلي ميل