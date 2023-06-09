أسلوبك في الحياة يمكن أن يساعدك على العيش أكثر بسبع سنوات!

يمكن أن يلعب موقفك ونظرتك إلى الحياة دورا رئيسيا عندما يتعلق الأمر بعدد السنوات التي ستعيشها، وفقا لكتاب Ikigai: السر الياباني لحياة طويلة وسعيدة.

ويُعد أحد أشهر الكتب حول طول العمر، حيث يسلط الضوء على ممارسات المناطق الزرقاء، التي تصف المناطق التي يعيش فيها بعض الأشخاص الأطول عمرا في العالم.

ويوجد لدى معظم الأشخاص في سن 100 أو بالقرب منها، والمعروفين أيضا باسم المعمرين، بعض السمات الشخصية المشتركة التي ربما تكون قد ساعدت في إطالة عمرهم.

ومن المثير للاهتمام أن الموقف الإيجابي هو إحدى هذه السمات التي تربط العديد منهم ببعضهم البعض.

وقالت نيكي روسكو، الخبيرة الشاملة في الصحة والرفاهية، لموقع "إكسبريس": "إن اختيار موقف إيجابي يمكن أن يغير نظرتك إلى أي تحديات تحدث في حياتك - من مشاكل الصحة أو العلاقات إلى العمل أو المشاكل المالية. ويمكن أن يعزز طول عمرك من خلال وجود نظرة إيجابية ترسل رسائل إيجابية إلى عقلك الباطن. وإذا واصلت اتخاذ موقف سلبي، فإن عقلك الباطن يسمعك ويستمر في تغذية عقلك وجسمك بأفكار متشائمة. جسمنا يتفاعل مع هذا ويمكن أن يكون سبب ظهور المرض".

علاوة على ذلك، تدعم دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة بوسطن في عام 2019 الإيجابية كنهج فعال لطول العمر.

إقرأ المزيد

وبالنظر إلى 69744 امرأة و1429 رجلا، اكتشف الباحثون أن الأشخاص المتفائلين يعيشون، في المتوسط، سبع سنوات أطول من أصدقائهم الأكثر تشاؤما.

كما بدا أن المشاركين ذوي النظرة الإيجابية أكثر عرضة للعيش حتى سن 85 وما فوق.

وقالت روسكو، مؤلفة الكتاب الجديد "أظهر كل شيء لك": "اعتمادا على ظروفك - وما تفعله لتحسين صحتك ورفاهيتك - يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حياتك. فقط بإخبار نفسك: أنا أتطلع إلى اليوم، أشعر بالقوة والتحكم أو أشعر بالهدوء والاسترخاء والسعادة، فأنت تعيد تدريب عقلك للتركيز على النتائج الإيجابية".

وإذا لم تأتِك الإيجابية بشكل طبيعي، أوضحت الخبيرة أنه يمكنك إعادة تدريب عقلك للنظر إلى الأشياء بشكل مختلف.

وقالت: "عندما تركز فقط على ما لا يمكنك فعله، فإنك ترسل رسائلك السلبية اللاواعية".

وبدلا من ذلك، أوصت بتغيير موقفك والتركيز على الأشياء التي يمكنك التحكم فيها.

المصدر: إكسبريس