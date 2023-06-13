دراسة تكشف فعالية عصير خضار في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية

أظهرت دراسة أن عصير الشمندر يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية، وهي المرض القلبي الحاد المهدد للحياة.

ووجد الباحثون أن شرب 70 مل فقط في اليوم من عصير الشمندر يخفض النوبات القلبية أو غيرها من المضاعفات إلى النصف في المرضى الذين لديهم دعامة (الريسّور وهو جهاز على شكل أنبوب يوضع في الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم بغرض إبقاء الشرايين مفتوحة) في ستة أشهر.

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ويقول الباحثون إن العصير المعروف بفعاليته في خفض ضغط الدم، يحتوي على النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وقال الدكتور كريشناراج راثود، من جامعة كوين ماري في لندن: "أحبَّ مرضانا كون علاجهم منتجا طبيعياً تماما وليست له آثار جانبية كبيرة. وسننتقل بهذا إلى المرحلة التالية من التجارب على أمل أن يصف الأطباء قريبا عصير الشمندر لضمان استمرار الدعامات لفترة أطول".

وأضاف البروفيسور جيمس ليبر، من مؤسسة British Heart Foundation البريطانية: "ما يزال يتعين القيام بالمزيد من العمل للتأكد من أن كل مريض يحقق فائدة طويلة الأمد من الإجراء. ويجب الآن توسيع نطاق هذه الدراسة الصغيرة لتأكيد الملاحظة الأولية".

ووفقا لمؤسسة "مايو كلينك"، تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره. ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية). ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

ويطلق على النوبة القلبية أيضا اسم احتشاء عضلة القلب أو الذبحة القلبية أو الصدرية، وهي حالة تتطلب العلاج الفوري لتجنب خطر الوفاة.

ومن الإجراءات المتبعة لدرء خطر الموت تزويد العديد من المرضى بدعامات لإبقاء الشرايين مفتوحة، ما يقلل من احتمالية تضيقها مرة أخرى. وتكون معظم الدعامات مغلفة بدواء يساعد على إبقاء الشريان مفتوحا (دعامات محملة بالأدوية).

المصدر: ذي صن