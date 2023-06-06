لماذا قد يكون "الضرس المالح" سببا في ارتفاع ضغط الدم لديك؟!

على الرغم من أن الكثير منا قد يعترف بالميل لتناول الحلويات، فقد كشف استطلاع أجرته YouGov مؤخرا أن أكثر من 40% من الناس يعانون من ضعف في النكهات المالحة بدلا من النكهات السكرية.

ويطلق الخبراء على هذه الظاهرة اسم "سن الملح" أو "الضرس المالح"، وقد أصبحت أكثر شيوعا.

وفي حين أن بعض الناس مبرمجون وراثيا للاشتياق للملح (المزيد عن ذلك لاحقا)، فإن آخرين يطورون الآن "سن الملح" نتيجة لانتشار الأطعمة الشديدة الملوحة والمعالجة في نظامنا الغذائي.

وتمت إضافة ثمانين في المائة من الملح الذي نستهلكه الآن إلى طعامنا أثناء عملية التصنيع، وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية.

وتقول كلير ثورنتون وود، أخصائية التغذية في جيلفورد: "تحتوي جميع الأطعمة المصنعة تقريبا على مستويات عالية من الملح لجعلها مذاقا أكثر استساغة، وهو ما يمكن أن يزيد بشكل تدريجي من مذاقنا للأطعمة الأكثر ملوحة دون أن ندرك ذلك''. ومهما كان السبب الكامن وراء ذلك، فإن تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. ومع ذلك، بينما يدرك معظمنا مخاطر تناول السكر الزائد، فإن 75% من الناس لا يراقبون عن كثب تناولهم للصوديوم - المكون الرئيسي للملح - وفقا لمسح حديث لمؤسسة القلب البريطانية.

ومن الضروري الحفاظ على سوائل الجسم عند المستوى المناسب من الملوحة حتى تتمكن الخلايا العصبية والعضلية، بما في ذلك القلب، من العمل بشكل صحيح. لكن كثرة الملح تجعل الجسم يحتفظ بالماء. ويؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي بدوره إلى إجهاد الأوعية الدموية والقلب والكليتين.

ويمكن أن يؤدي الملح الزائد أيضا إلى التورم - خاصة في الأطراف مثل الكاحلين والأصابع، حيث يميل السائل الزائد إلى الاحتباس هناك.

وقد تكون محاولة تقليل تناول الملح أكثر صعوبة بالنسبة للبعض عن البعض الآخر. وفي عام 2016، حدد العلماء في جامعة إدنبرة أن جينا رئيسيا مرتبطا سابقا بارتفاع ضغط الدم يبدو أيضا أنه مسؤول عن شهيتنا للملح.

ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم نشاط منخفض لهذا الجين HSD11B2 لديهم جوع أكبر للملح - وعندما أزال العلماء هذا الجين في الفئران، طورت الحيوانات تفضيلا قويا للملح.

ويقول البروفيسور ماثيو بيلي، خبير الكلى والباحث الرئيسي في الدراسة: "الملح معدن أساسي للحياة. ولكن في الماضي كان من الصعب العثور عليه، لذلك طورت الثدييات مسارات وراثية لتجعلنا نتوق إليها، ونتمتع بتناولها والاحتفاظ بها في أجسامنا". وتعني هذه المسارات أنه عندما نأكل الملح، فإنه ينشط مراكز المتعة في دماغنا - تماما كما يفعل السكر. وما يسبب المشاكل الصحية هو أن الملح في هذه الأيام ليس نادرا وأن معظم ما نتناوله هو من الملح المضاف إلى الأطعمة المصنعة التي نأكلها، ما يعني أن معظم الناس يأكلون يوميا ما يقرب من خمسة إلى عشرة أضعاف الملح الذي يحتاجه الجسم في الواقع.

وبينما نحن جميعا مبرمجون للاستمتاع بالملح، يبدو أن بعض الاختلافات الجينية تجعل هذه الرغبة الشديدة أقوى، ما يؤدي إلى زيادة تناول الملح. كما أن الجين HSD11B2 ليس الوحيد المتورط.

وفي دراسة أخرى عام 2016، وجد باحثون من جامعة كنتاكي في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين لديهم متغير جيني TAS2R38 - المسؤول عن تذوق النكهات المرة - كانوا أكثر عرضة لتجاوز الملح اليومي الموصى به. ويقدر أن 30% من السكان لديهم هذا النمط الجيني.

وتقول قائدة الدراسة الدكتورة جينيفر سميث، عالمة القلب والأوعية الدموية: "يمكن أن يكون الأفراد الذين يتذوقون النكهات المرة بكثافة قد يتذوقون الملح بشكل أكثر كثافة ويستمتعون به أكثر، ما يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الصوديوم. لكن نظرية أخرى هي أنهم يستخدمون الملح لإخفاء المذاق المر للأطعمة وبالتالي ينتهي بهم الأمر إلى استهلاك المزيد من الصوديوم بهذه الطريقة".

واقترح باحثون في جامعة ماكماستر في أونتاريو، كندا، في مجلة لانسيت عام 2018، أن الاستهلاك العالي جدا من الملح (أكثر من 12.5 غراما من الملح) يرتبط بالتأكيد بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، على الأقل. وعند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن تناول أقل من 5 غرام يوميا من مستويات مرتفعة من الهرمونات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

ونظرت دراستهم في مستويات الصوديوم لحوالي 95000 شخص في 21 دولة. ويقول البروفيسور إيان سوين، عالم الرياضة والتمارين الرياضية في جامعة غرينتش، الذي درس ضغط الدم: "ومع ذلك، لا تزال الغالبية العظمى من الأبحاث تظهر أن تناول الصوديوم المعتدل إلى المرتفع يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع ضغط الدم على مستوى السكان".

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وفي الوقت نفسه، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك مجالا للاختلاف الفردي في كيفية استجابتنا، وهناك بالتأكيد بعض الأشخاص الذين لا يؤثر تناول الملح عليهم كثيرا على ضغط الدم - تماما كما يوجد آخرون حساسون جدا للملح.

ويبدو أن معظمنا يقع في مكان ما بين طرفي نقيض، ولكن مع عدم وجود طريقة موثوقة لمعرفة مدى حساسيتنا تجاه الملح، فمن الأفضل توخي الحذر والالتزام بالمستويات الموصى بها.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، يساهم الملح في حدوث 1.8 مليون حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم - مع زيادة تناول الملح بمقدار 1 غرام فقط في اليوم المرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 23% وزيادة بنسبة 14% في خطر الإصابة بأمراض القلب.

ولكن إذا كان لديك "سن الملح" - مكتسب أو وراثي - كيف يمكنك تخفيف هذه الرغبة الشديدة، خاصة عندما يكون الكثير من الملح الذي نستهلكه موجودا في طعامنا أصلا؟

كشفت البيانات الحديثة من حملة Action on Salt أن شريحة من الخبز الأبيض يمكن أن تحتوي على كمية من الملح تعادل ما تحتويه علبة رقائق البطاطس، كما أن بعض أنواع الحساء التي تشتريها من المتاجر كانت أكثر ملوحة من مياه البحر.

وتشير الدراسات إلى أنه من خلال الجهد المستمر، من الممكن إعادة ضبط الدماغ والاستمتاع بالطعام الذي يحتوي على ملح أقل، ولكن هذا يستغرق عدة أسابيع من تقليل الملح تدريجيا لتحقيقه.

وتوصي أخصائية التغذية كلير ثورنتون وود بإضافة المزيد من الأعشاب والتوابل إلى الصلصات المنكهة بدلا من الملح، وعصر عصير الليمون على الخضار.

لكن الشيء الرئيسي هو تقليل تناول الأطعمة فائقة المعالجة لأنها غالبا ما تحتوي على نسبة عالية من الملح الخفي - وهذا يعني البيتزا ورقائق البطاطس والسلامي. ومن خلال تناولها، فإنك تطور سنّ الملح عن غير قصد. واقرأ المعلومات الغذائية - أي شيء يحتوي على 1.5 غرام أو أكثر لكل 100 غرام يعتبر عالي الملح؛ منخفض أقل من 0.3 غرام.

لكن المنتجات التي تعد بأن تكون "منخفضة الملح" أو "منخفضة الصوديوم" قد لا تكون الحل، على حد قولها.

وللحصول على بديل صحي، تعتبر رقائق الخميرة (غالبا ما يستخدمها النباتيون لإضافة نكهة مالحة أو جبنة) جيدة وتحتوي أيضا على الزنك والألياف. والأعشاب البحرية المجففة طريقة أخرى جيدة للحصول على نكهة مالحة بدون الصوديوم.

المصدر: ديلي ميل