طبيب يكشف السبب الرئيس لالتهاب المثانة وكيفية تجنبه!

أعلن الدكتور قسطنطين أنطونوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والتناسلي، أن السبب الرئيس لالتهاب المثانة يكمن في البنية التشريحية.





وأشار الأخصائي في مقابلة مع "Gazeta.Ru" إلى أن الطرق الرئيسية لتجنب هذا الالتهاب هي النظافة الشخصية وإفراغ المثانة في الوقت المناسب.

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ووفقا له، بسبب السمات التشريحية لبنية الاحليل تصاب النساء بهذا المرض أكثر من الرجال.

ويقول: "يسمح قصر الاحليل وتوسعه بتوغل مسببات المرض إلى المثانة والتكاثر فيها. كما أن قربه من فتحة الشرج والمهبل يلعب دورا في ذلك، لأن هذه المناطق تحتوي فرضيا على البكتيريا المسببة لللأمراض".

وأضاف موضحا: "لهذه الأسباب ليس التهاب المثانة شائعا بين الرجال".

وقال: "الاحليل لدى الرجال طويل وضيق ومنحنٍ. وهذا كقاعدة يمنع العدوى من الوصول إلى المثانة".

ووفقا له، تصاب بالتهاب المثانة عادة الشابات في عمر 25-30 عاما وكذلك النساء بعد انقطاع الطمث.

وأكد وجود طرق مختلفة للوقاية من التهاب المثانة، لافتا إلى أهمية تجنب تبريد الجسم، مراعاة قواعد النظافة الشخصية.

وقال: "من الضروري الذهاب إلى المرحاض عند الشعور بالرغبة في التبول. وغالبا ما يكون سبب التهاب المثانة دخول البكتيريا المسببة للأمراض إلى مجرى البول أثناء الجماع ، لذلك من الضروري إفراغ المثانة بعد الجماع".

المصدر: Gazeta.Ru