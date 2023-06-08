طبيبة روسية تحذر الذين يعانون من أمراض القلب من القيام برحلات جوية

دعت الطبيبة الروسية للأمراض الباطنية إرينا غوبانوفا الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب إلى الامتناع عن القيام برحلات جوية طويلة على متن الطائرة.

ونصحت الطبيبة هؤلاء بالتخلي عن الطيران.

وقالت في حديث أدلت به لموقع Gazeta.Ru الإلكتروني الروسي إن أي رحلة بالطائرة يمكن أن تشكل ضغطا خطيرا على جسم الإنسان. ويجب على بعض المصابين بأمراض القلب أو بعض الالتهابات الفيروسية الامتناع عن الطيران.

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ومضت قائلة:" يمكن أن تؤثر تقلبات الضغط في أثناء الرحلات الجوية سلبا على صحة هؤلاء الأشخاص، وقد تسفر عن عواقب خطيرة. كما يجب أن يولي الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب مزيدا من الاهتمام لصحتهم أثناء موجات الحر، خاصة عند السفر إلى بلد آخر.

بينما نصحت أخصائية أمراض القلب آنا إيزيفا في مقابلة مع بوابة FAN الروسية بعدم تعاطي الكحول في الطقس الحار، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية. وقالت "في الطقس الحار يجب البقاء في الداخل في غرفة مكيفة لتجنب النوبة القلبية".

وأشارت إلى أن إحصاءات البقاء على قيد الحياة للأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية خارج المستشفى ليست تفاؤلية. فبحسب أخصائي الإسعافات الأولية غينادي نويداخين، أقل من 10% من المرضى ينجون في مثل هذه الحالات. وقد تم نشر هذه الإحصائيات على البوابة "360 " الإلكترونية الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا