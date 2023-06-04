خبيرة تغذية تنصح بتضمين النظام الغذائي للأطفال المزيد من البروتين والخضروات في الصيف

كشفت الدكتورة تاتيانا ميشرياكوفا، خبيرة التغذية الروسية، بعض قواعد التغذية الصحية للأطفال في فصل الصيف.

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ووفقا لها، من الضروري زيادة كمية البروتين في النظام الغذائي للأطفال. لأن الأحماض الأمينية هي مادة ضرورية لتركيب البروتين في الجسم، خاصة في فترة النمو.

وتنصح الخبيرة الوالدين بالحد من محتوى ما يسمى بـ "السعرات الحرارية الفارغة" في حمية الأطفال، والموجودة في البسكويت والكعك والحلوى وغيرها. وبدلا من ذلك توصي باستبدالها بالخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية.

ووفقا لها، يجب أن تكون كمية السعرات الحرارية في غذاء الأطفال اليومي أعلى بمقدار 15-20 بالمئة من المعدل المعتاد، لكي يحصل الطفل على طاقة إضافية.

المصدر: RT