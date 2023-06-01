دبي تشهد تجربة ناجحة لتوصيل الأدوية بالدرونات (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إماراتية أن مستشفى "فقيه الجامعي" في واحة دبي للسيليكون أجرى تجربة ناجحة لتوصيل الأدوية لأحد المرضى باستخدام الدرونات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة تم استعمال الطائرات المسيّرة لتوصيل الأدوية بنجاح ضمن مسافة 10 كيلومترات إلى منزل أحد مراجعي المستشفى بأحد المجمّعات السكنية في دبي للسيليكون.

وأشارت وسائل إعلام إماراتية إلى أن الخطوة التي أقدم عليها المستشفى المذكور تعتبر خطوة رائدة في مجال الرعاية الصحية، وإيمانا بأهمية توصيل الأدوية بفاعلية وفي الوقت المناسب وباستخدام أحدث التقنيات، وتأتي في إطار تعزيز تنافسية دبي عالميا في مجال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها.

وقد أنجز مستشفى "فقيه الجامعي" في دبي هذ التجربة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل والهيئة العامة للطيران المدني في دبي، وبالتنسيق مع السلطات التنظيمية والمنظمات الصحية والجهات ذات الصلة في هذا المجال، لضمان تكامل سلس لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار مع نظام الرعاية الصحية.

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ويعد توصيل الأدوية عبر الطائرات بدون طيار تحولا نوعيا في مجال الرعاية الصحية في الإمارات، ويضمن هذا النهج المبتكر عناصر رئيسية من أهمها الاستجابة السريعة، حيث يمكن لمستشفى "فقيه الجامعي" توصيل الأدوية بسرعة إلى المرضى، ما يقلل بشكل كبير من وقت الاستجابة ويسهم في إنقاذ الأرواح في الحالات الحرجة.

المصدر: صحيفة الوطن