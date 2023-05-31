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خمس علامات أقل شيوعا للخرف تبدو أنها مجرد "تغيرات في السلوك"

الصحة

خمس علامات أقل شيوعا للخرف تبدو أنها مجرد
Gettyimages.ru Cecilie_Arcurs
صورة تعبيرية
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في حين أن معظم الناس يدركون أكثر علامات الخرف وضوحا، مثل صعوبة تذكر معلومات جديدة، إلا أن هناك أعراضا أقل شيوعا يجب ملاحظتها.

وتوضح إيما هيوات، رئيسة قسم الخرف في KYN، والتي تملك أكثر من 17 عاما من الخبرة في التخصص وتقديم المشورة بشأن الخرف، أن التغييرات في السلوك، مثل فقدان الاهتمام بالأصدقاء، يمكن أن تكون علامة على الخرف.

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وتوصي هيوات بالبحث عن "التغييرات في السلوك"، والتي يمكن أن تشمل "فقدان الثقة، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأصدقاء، أو العمل، أو الهوايات".

وأضافت الخبيرة الصحية: "المصابون بالخرف قد يكون لديهم أيضا نوم مضطرب أو أحلام واضحة ومشاكل في التعرف على الأموال وفهمها".

ويمكن أن تكون كل هذه علامات الشيخوخة الطبيعية، لكن "التغيرات في القدرات العقلية تكون أكثر خطورة"، عندما يتعلق الأمر بالخرف.

وأوضحت هيوات: "عادة ما تتضمن العلامات المبكرة للخرف زيادة فقدان الذاكرة والارتباك ومشاكل في العثور على الكلمة الصحيحة والضياع في الأماكن المألوفة".

ونظرا لأن المزيد من الدماغ يتأثر بالمرض، فقد يبدأ المصابون في النضال من أجل وضع ميزانية للفواتير، وقد يفقدون القدرة على تحديد التاريخ والموسم، ويواجهون صعوبة في اتخاذ القرار.

ويمكن أن تكون هناك أسباب أخرى لمشاكل الذاكرة غير مرتبطة بالخرف. ومن الأمثلة على ذلك الإجهاد وانقطاع الطمث والأدوية والقلق والشعور بالاكتئاب.

الأعراض الخمسة الأقل شهرة للخرف

- فقدان الثقة

- الانسحاب

- فقدان الاهتمام بالأصدقاء والعمل والهوايات

- اضطرابات النوم

- مشاكل فهم المال

المصدر: إكسبريس 

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