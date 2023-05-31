باحثون يحددون توقيع تعبير جيني يتنبأ بتطور مرض السكري من النوع الأول

حدد باحثون في دراسة نشرت نتائجها في مجلة eBioMedicine، توقيعا للتعبير الجيني يمكنه التنبؤ بتطور مرض السكري من النوع الأول.

وهدفت الدراسة التي قادتها البروفيسورة لورا إيلو والبروفيسورة ريتا لاهيسما من جامعة توركو في فنلندا، إلى تحديد التغييرات النسخية المرتبطة بتطور المرض لدى مرضى السكري من النوع الأول حديث الظهور.

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وقام الباحثون بتحليل عينات الدم التي جُمعت كجزء من شراكة INNODIA العالمية. وعثر على توقيع تعبير جيني معين ليكون مرتبطا بالتقدم السريع للمرض.

ويشرح الباحثون: "تتمثل إحدى فوائد هذا التوقيع التنبئي في القدرة على التدخل في وقت مبكر في عملية المرض. وهذا يمكن أن يساعد في إبطاء تقدم المرض ويحتمل أن يمنع أو يؤخر ظهور الأعراض. وهناك فائدة أخرى تتمثل في تحسين مراقبة تطور المرض، ما من شأنه أن يسمح بخطط علاج أكثر تخصيصا ونتائج أفضل للمرضى".

وداء السكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية المعقدة حيث يتم تدمير خلايا بيتا المنتجة للإنسولين في البنكرياس. ويختلف تطور المرض بين الأفراد ولا توجد حاليا طريقة للتنبؤ بالنتائج الفردية.

ويشار إلى أن INNODIA هي شراكة عالمية بين 31 مؤسسة أكاديمية و6 شركاء صناعيين ومؤسسة صغيرة الحجم ومنظمتين للمرضى، هدفها المشترك هو محاربة مرض السكري من النوع الأول.

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وفحص الباحثون في INNODIA العينات والبيانات من المرضى الذين تم تشخيصهم حديثا بمرض السكري من النوع الأول وأقاربهم من الدرجة الأولى غير المتأثرين في جميع أنحاء أوروبا.

ومن خلال تحليل بيانات "تتابع الحمض النووي الريبوزي" (RNA-seq) في الدم من 92 مشاركا، وجد الفريق زيادة في مستويات الخلايا البائية وانخفاضا في مستويات العدلات في المرضى الذين يطورون الحالة سريعا. وعلاوة على ذلك، حددت الدراسة توقيع التعبير الجيني الذي يمكن أن يتنبأ بتطور مرض السكري من النوع الأول، ووجدت ارتباطات بين تغييرات التعبير الجيني وإيجابية الجسم المضاد الذاتي ZnT8A (هو علامة مستقلة لتشخيص داء السكري من النوع الأول).

وحدد الباحثون توقيعا مكونا من 16 جينا يمكن أن يتنبأ بتطور المرض. ويمكن لتحديد مثل هذا التوقيع الجيني التنبئي أن يساعد في تحديد تدخلات إكلينيكية وعلاجية أكثر تخصيصا لكل مريض.

المصدر: ميديكال إكسبريس