دراسة تكشف طريقة بسيطة وغير مكلفة قد تساعد كبار السن على إبطاء تدهور الذاكرة

توصلت دراسة إلى أن تناول مكمل متعدد الفيتامينات قد يساعد في إبطاء فقدان الذاكرة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر.

ودرس الباحثون في الولايات المتحدة بيانات أكثر من 3500 بالغ كانوا جزءا من التجربة السريرية COSMOS-Web.

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ووجد الفريق أن الذاكرة تتحسن لدى الأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات اليومية، مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء وهميا.

وقال قائد الدراسة آدم بريكمان، أستاذ علم النفس العصبي في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا: "تعد الشيخوخة الإدراكية من أهم الاهتمامات الصحية لكبار السن، وتشير هذه الدراسة إلى أنه قد تكون هناك طريقة بسيطة وغير مكلفة لمساعدة كبار السن على إبطاء انخفاض الذاكرة".

وخلال الدراسة التي نُشرت في مجلة American Journal of Clinical Nutrition، اختار الباحثون المشاركين عشوائيا لتناول الفيتامينات المتعددة أو دواء وهمي، Centrum Silver، يوميا لمدة ثلاث سنوات.

وكان أداء أولئك الذين تناولوا الفيتامينات أفضل بشكل ملحوظ في الاختبارات بعد السنة الأولى، مع استمرار الفوائد طوال فترة الدراسة التي استمرت ثلاث سنوات.

وشهد المشاركون المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية الأساسية تحسنا خاصا في الأداء عند تناول المكملات.

وأوضح البروفيسور بريكمان: "هناك دليل على أن المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية قد يكون لديهم مستويات أقل من المغذيات الدقيقة التي قد تصححها الفيتامينات المتعددة، لكننا لا نعرف حقا الآن لماذا يكون التأثير أقوى في هذه المجموعة".

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وأكد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد العناصر الغذائية المحددة التي تساهم في الفائدة والآليات الأساسية المعنية.

وشرح لوك-كين يونغ، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد توب في كولومبيا لأبحاث مرض ألزهايمر ودماغ الشيخوخة، والمؤلف الأول للدراسة: "تُظهر دراستنا أن الدماغ المتقدم في السن قد يكون أكثر حساسية للتغذية مما أدركناه، على الرغم من ذلك قد لا يكون مهما جدا معرفة المغذيات المحددة التي تساعد على إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر".

وقال الفريق إن المشاركين في الدراسة يتألفون في الغالب من أشخاص بيض من أصل أوروبي، لذا فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان يمكن تطبيق النتائج على مشاركين أكثر تنوعا.

كما حذروا من أن المكملات الغذائية يجب ألا تحل محل النظام الغذائي الصحي. وأضاف البروفيسور بريكمان: "على الرغم من أن الفيتامينات المتعددة آمنة بشكل عام، يجب على الناس دائما استشارة الطبيب قبل تناولها".

المصدر: إندبندنت