خبير يكشف عن 3 نصائح لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي!

قال الصيدلاني جورج ساندو إنه يجب أن تبحث عن تحسين نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم المرتفع.

ويوصي ساندو: "لمحاولة خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، يجب أن تبحث في تحسين نظامك الغذائي".

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وعلى وجه الخصوص، يكون الناس أفضل حالا "لاتخاذ خيارات صحية، بما في ذلك المزيد من الفاكهة والخضروات".

ويجب على الجميع تناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات كل يوم.

وقال ساندو: "يجب تجنب إضافة كثير من الملح إلى الأطعمة أو كجزء من التوابل. ويجب أن تأكل أقل من 6 غرام من الملح إجمالا في اليوم".

وينبغي الحد من الكحول والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، وكلاهما يرفع ضغط الدم.

ثلاث نصائح مهمة لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي:

- حسّن نظامك الغذائي عن طريق تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا.

- لا تستخدم الملح بكثرة.

- قلل من المشروبات الكحولية والكافيين.

يذكر أن جورج ساندو هو نائب الصيدلي المشرف في Well Pharmacy.

المصدر: إكسبريس