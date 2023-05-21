مرض نادر أصاب 8 أشخاص في العالم فقط.. أطباء سوريون يجرون عملية ناجحة لرجل مصاب بـ"تطاول سين"

أكد مدير عام مشفى "دمشق" أحمد عباس، نجاح فريق طبي سوري متعدد التخصصات بتشخيص وتوثيق وتدبير حالة ورم عصبي عُقْدي معوي منتشر معزول، بعد أشهر من العمل والمتابعة.

وأشار عباس إلى أن أهمية الحالة تأتي في سياق متلازمات جهازية لدى الأطفال مثل الـMEN2B OR NF1، ولكنها شوهدت لدى رجل بالغ وبشكل معزول في هذه الحالة من دون أي تظاهرات مرافقة، وتعد بذلك واحدة من 8 حالات مشابهة فقط حول العالم.

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وذكر أن القصة بدأت عند مراجعة مريض بالغ من العمر 38 سنة قبل نحو سنتين بقصة إمساك مزمن معند، وبعد الاستقصاءات اللازمة تبين وجود "تطاول سين".. وتم تحضير المريض في شعبة الجراحة العامة وأجري له عمل جراحي "استئصال سين" وتم إرسال العينة المستأصلة للتشريح المرضي التي أظهرت نتيجة غير متوقعة وهي Intestinal Ganglioneuromatosi لتبدأ بعدها رحلة المتابعة السريرية ودراسة حالة المريض حتى يومنا هذا.. وتم توثيق الحالة ونشرها ضمن مجلة Annals of Medicine & Surgery.

المصدر: الوطن السورية