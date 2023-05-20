ليس الكافيين هو الترياق.. العلماء يجدون "حلا" يخفف من النعاس أثناء النهار!

سيكون الكثير منا على دراية بمشاعر الخمول في فترة ما بعد الظهر، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)، تكون المشكلة أكثر حدة.

لحسن الحظ، حدد الباحثون الآن عقارا يوفر فرصة جيدة للمساعدة. وهو لا.. لا يأتي في شكل إسبرسو.

يمكن أن يؤثر النعاس المفرط أثناء النهار (EDS) في الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي بشدة على حياتهم اليومية. وهذا يعني وجود حوافز غامرة للنوم في أوقات غير مناسبة - أثناء القيادة أو تناول الطعام، على سبيل المثال - وغالبا ما يكافحون لإكمال المهام البسيطة.

وفي حين أن قناع ضغط مجرى الهواء الإيجابي (PAP) هو مشكلة قياسية لأولئك الذين يعانون من OSA، ويمكن أن يساعد في دعم الرئتين بهواء مضغوط في الليل، إلا أنه لا يقضي دائما على EDS. نتيجة لذلك، يعمل الخبراء على تحديد الأدوية التي يمكن أن تساعد.

يقول الطبيب المقيم في الطب الباطني تايلر بيتر، من جامعة ماكماستر في كندا: "أهم شيء يجب على الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي أن يفعلوه هو استخدام جهاز PAP الخاص بهم، ولكن إذا كانوا لا يزالون نائمين، فهناك خيارات في شكل أدوية يمكن أن تقلل من إجهادهم".

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وقام بيتر وزملاؤه بمراجعة 14 تجربة إكلينيكية سابقة شملت 3085 شخصا يعانون من OSA وEDS، بحثا في الفعالية النسبية لثلاثة أدوية مضادة للإرهاق: solriamfetol وarmodafinil-modafinil وpitolisant. وكانت الأدوية الثلاثة أكثر فعالية من الأدوية الوهمية في مكافحة EDS، بدرجات متفاوتة.

وبدمج البيانات الخاصة بـ 14 تجربة، وجد الفريق أن solriamfetol قدم أكبر فرق إحصائي مقارنة بالدواء الوهمي من حيث اليقظة. لم يكن الدليل ملموسا تماما على armodafinil-modafinil وpitolisant، والتي "ربما تحسن" بعض، ولكن ليس كل، تدابير اليقظة بعد شهر من الاستخدام. وأظهرت الإحصائيات أيضا أن الآثار الجانبية يمكن أن تكون مشكلة مع armodafinil-modafinil وsolriamfetol، على الرغم من أن المرضى كانوا أكثر عرضة للتوقف عن استخدام الأول.

وفي حين أنه من الصعب تلخيص النتائج عبر تجارب متعددة، فإن المقارنة تُظهر تأثيرات solriamfetol في المقدمة، ربما نتيجة الزيادات في مستويات النوربينفرين (تهيئة الجسم للعمل) والدوبامين (المرتبط بالمتعة والتحفيز) في الدماغ.

ويقول الباحثون إن إيجابيات وسلبيات solriamfetol تستحق المزيد من التحقيق، لا سيما فيما يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى على الأشخاص الذين يتناولونها بسبب قلة الأدلة على استخدامها على المدى الطويل.

وتم وصف اثنين من العقاقير التي تمت دراستها بالفعل لـ OSA وEDS، مع وجود pitolisant في قيد المراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ويعتمد الدواء الذي يصفه الطبيب على مجموعة من العوامل بما في ذلك الملف الصحي الشخصي للمريض. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مقارنة هذه العلاجات بعضها ببعض بهذه الطريقة.

ومع وجود آثار جانبية يحتمل أن تكون مشكلة - تم ربط solriamfetol بزيادة في ضغط الدم على سبيل المثال - يجب توخي الحذر. ومع ذلك، مع تأثر ما يصل إلى مليار شخص على مستوى العالم بـ OSA، فمن الواضح أن هناك حاجة ملحة لإيجاد علاجات أفضل.

نُشر البحث في مجلة Annals of Internal Medicine.

المصدر: ساينس ألرت