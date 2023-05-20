طبيبة نفسية روسية تشرح لماذا يشعر الإنسان باللامبالاة في الأيام المشمسة

قالت الطبيبة النفسية د. إيرينا كراشكينا، في مقابلة مع وكالة RIAMO الروسية، إن الإنسان في الأيام المشمسة قد يشعر باللامبالاة بسبب متلازمة التعب المزمن.

وأوضحت قائلة: "إذا لم ترضك الأيام المشمسة والجو اللطيف الدافئ في الشارع، فأنت تعاني من اللامبالاة والتعب. فقد تكون مصابا بمتلازمة التعب المزمن. لا ينبغي الخلط بينه وبين المراق أو الاكتئاب، لأنه مرض جسدي بحاجة إلى العلاج".

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وأضافت الأخصائية قائلة: أن مثل هذه الاضطرابات الصحية يمكن أن تُنتج عن التهابات فيروس وبكتيريا، وكذلك الإجهاد أو مرض البري (نقص الفيتامينات). وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يسبب التعب المزمن، حسب الأخصائية الروسية، كل من أمراض المناعة الذاتية والإصابات الجسدية وعمليات نقل الدم والتسمم وتعاطي الستيرويد.

قالت د. أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن حالة الإرهاق المزمن غالبا ما تحدث في سن 40-59 عاما، وهو المرض الخاص بالنساء في غالبية الأحوال.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا