موسكو تتخذ تدابير وقائية بسبب انتشار إنفلونزا الطيور في بعض مناطقها

أعلن محافظ مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، عن فرض تدابير "الحجر الصحي" الوقائي في بعض مناطق المدينة بسبب انتشار إنفلونزا الطيور.

وتنص الوثيقة التي نشرها موقع حكومة موسكو على "وضع تدابير تقييدية (حجر صحي) لفترة داخل بؤرة انتشار المرض في المدينة وفي المناطق المهددة والمناطق المراقبة حتى تنفيذ التدابير التي تهدف إلى منع انتشار مرض إنفلونزا الطيور الشديد العدوى، والقضاء على بؤره".

وخلال فترة الحجر يحظر نقل الطيور وبيض التفريخ، وشراء وتصدير أعلاف الطيور، وكذلك إقامة المعارض في الأماكن التي يتم تحديدها.

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وتشمل قائمة مناطق أحياء موسكو التي يمكن أن ينتشر فيها المرض: براتييفو ، كابوتنيا ، مارينو روشّا، ليوبلينو، بيتشاتنيكي، موسكفوريتشييه-سابوروفو، تساريتصينو ، بيريوليوفو الشرقية، أوريخوفو-بوريسوفو الشمالية والجنوبية، وزيابليكوفو.

المصدر: فيتشرنيايا موسكفا