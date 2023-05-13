فحص طبي يحفز الإصابة بالسرطان

أعلن الدكتور الكسندر مياسنيكوف، أن العلوم الطبية تعرف عوامل عديدة تحفز الإصابة بالسرطان. لذلك يجب تذكرها للوقاية منه.

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ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن 2 بالمئة فقط من جميع أمراض السرطان مرتبطة بالتعرض للأشعة السينية. ويوضح لماذا يجب الامتناع عن تكرار إجراء فحص التصوير المقطعي.

ووفقا له، عند إجراء فحص التصوير المقطعي يحصل المريض على جرعة إشعاع تعادل الجرعة التي يحصل عليها عند فحص الصدر بالأشعة السينية يوميا ولمدة عام كامل.

ويقول محذرا: "الأمر خطير جدا للأطفال، حيث أن 500 صورة بالأشعة المقطعية للرأس تحفز عندهم تطور سرطان الدماغ. يجب أن نتذكر دائما، أن هذا محفز قوي لتطور الأورام".

ويضيف: كلما قل اللجوء إلى التصوير المقطعي، كان أفضل. لأن استخدام هذا الفحص يجب أن يكون فقط وفقا لمؤشرات محددة.

المصدر: فيستي. رو