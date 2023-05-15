طبيب روسي للأمراض الباطنية يشرح ما هي الطريقة الأكثر فاعلية للحماية من أمراض القلب

أعلن الطبيب الروسي للأمراض الباطنية، بافل رامنسكي إن النشاط البدني المستمر يقي من أمراض القلب والسرطان.

وشدد على ضرورة اللجوء إلى طريقة شائعة في العالم أجمع للحماية من تلك الأمراض.

وقال الطبيب في حديث أدلى به لموقع NEWS.ru الإلكتروني الروسي إن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب المختلفة والسكري وبعض أنواع السرطان، ويحدث ذلك بفضل تحقيق دورة دموية مستمرة أثناء المجهود البدني.

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ومضى قائلا :"أظهر العديد من الدراسات أن النشاط البدني والذهني يبطئ التدهور التدريجي للصحة ويحمي الإنسان من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وحتى من بعض أنواع السرطان".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأخصائي الروسي قال إنه يتم أثناء ممارسة النشاط البدني، تنشيط آليات التجديد وتجري عمليات إصلاح الخلايا في جسم الإنسان، وتقلل هذه العمليات إلى حد بعيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري ومرض الزهايمر وحتى الاكتئاب.

وكان بافيل رامِنسكي، قد تحدث في وقت سابق عن المواد الغذائية التي تُلحق أكبر ضرر بالقلب، ونصح بالتخلي عن الأطعمة الدسمة والمالحة، لأن مثل هذا النظام الغذائي يمكن أن يرفع ضغط الدم ويعطل نظام القلب والأوعية الدموية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا