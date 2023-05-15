وجبات تدمر الأسنان

حددت الدكتورة لويزا افتانديليان مؤسسة وكبيرة أطباء عيادة Smilestudio للأسنان العادات السيئة التي تدمر الاسنان.





وتشير الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن التدخين أكثر العادات السيئة شيوعا وهي التي تؤثر سلبا في صحة الأسنان واللثة. و يمكن أن يؤدي التدخين إلى العديد من المشكلات، بدءا من رائحة الفم الكريهة وتغير اللون وضعف مينا الأسنان وانتهاء بالأورام.

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ووفقا لها لا يقل ضرر عادة تناول الطعام قبل النوم عن ضرر التدخين.

ولا تنصح الطبيبة بتناول الوجبات الخفيفة بين وجبات الطعام الرئيسية.

وتقول: "خلال تناول الوجبات الخفيفة بخلاف الوجبات الرئيسية، لا يفرز الجسم اللعاب بالكمية المعتادة الكافية لغسل الأسنان وتجويف الفم، وتبقى ملتصقة فيها بقايا الطعام، وتبدأ عملية التخمر والتكاثر النشط للبكتيريا في تجويف الفم، ما يؤدي بالتالي إلى تسوس الأسنان".

وتشير الأخصائية، إلى أن عادة قضم الأقلام تؤدي إلى حدوث تشققات مجهرية في مينا الأسنان، وتسبب زعزعتها، ما يؤدي إلى اختلال عملية تدفق الدم في جذور الأسنان. ونفس الشيء يحدث عند فتح العلب وقضم الخيوط بالقواطع الأمامية .

وتنصح الطبيبة بالامتناع عن تناول الحلوى وخاصة الكراميل. كما تنصح بالامتناع عن تناول الشاي أو أي مشروب ساخن بعد تناول الآيس كريم، أو شرب الماء المثلج بعد تناول طعام ساخن.

المصدر: Gazeta.Ru