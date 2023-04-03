طبيبة تكشف أسباب حساسية الأسنان

أعلنت الدكتورة تاتيفيك بيتروسيان أخصائية طب وجراحة الأسنان أن عوامل عديدة تسبب زيادة حساسية الأسنان.

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وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن سبب الشعور بالألم لفترة قصيرة في حالة زيادة حساسية الأسنان عادة يكون نتيجة تناول شيئا باردا أو حامضا أو حلوا أو مالحا. كما يمكن أن يشعر الشخص بالألم أثناء تنظيف أسنانه.

وتقول: "توجد العديد من الأسباب لهذه الحالة. فقد تكون ترقق مينا الأسنان وقلة المعادن، تسوس لم يعالج، وكذلك انكشاف جذور السن نتيجة التهاب اللثة مثلا، وكذلك تغير مستوى حموضة اللعاب ونقص الفيتامينات والتدخين".

ووفقا لها يمكن أن تسبب بعض الأمراض مثل الارتجاع المعدي المريئي واضطراب عمل الغدد الصماء، وكذلك العمل في قطاع الصناعات الخطرة، زيادة حساسية الأسنان.

وتقول: "بما أن العوامل المسببة لزيادة حساسية الأسنان عديدة، لذلك فقط طبيب الأسنان يتمكن من تحديد العامل المسبب. أي يجب عدم الاعتقاد بأن المشكلة ستمر من تلقاء نفسها. مع العلم أن المشكلة تتفاقم أكثر إذا لم تعالج في الوقت المناسب".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"